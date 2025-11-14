Novak Djoković od lat pozostaje jednym z najwybitniejszych tenisistów w historii tego sportu. Serb może pochwalić się imponującym dorobkiem - zdobył rekordową liczbę tytułów wielkoszlemowych, a także przez najwięcej tygodni w historii zajmował pierwsze miejsce w światowym rankingu męskiego tenisa. Jego niezwykła regularność, odporność psychiczna i perfekcyjna technika uczyniły go ikoną światowego tenisa.

Choć Novak od lat skupia się na doskonaleniu swojej gry, nigdy nie ukrywał, że ogromne znaczenie w jego życiu ma wsparcie żony, Jeleny. To właśnie ona towarzyszy mu w najważniejszych momentach kariery, często zasiadając na trybunach i wspierając męża w chwilach triumfu oraz zwątpienia. Ich związek, trwający od 2005 roku, przetrwał próbę czasu i rozłąki, gdy on przemierzał świat z rakietą w dłoni, a ona studiowała we Włoszech. W 2013 roku Djoković oświadczył się ukochanej, rok później para stanęła na ślubnym kobiercu. Niedługo potem powitali na świecie syna Stefana, a następnie córkę Tarę.

Novak Djoković odbił ukochaną koledze z kortu. "Nadal jesteśmy przyjaciółmi"

Mimo że sportowiec rzadko opowiada o życiu prywatnym, w ostatnim wywiadzie z Piersem Morganem zdobył się na szczerość i zdradził, że o miłość Jeleny musiał walczyć… z przyjacielem. "Oboje czujemy się bardzo niekomfortowo, rozmawiając o tym" - przyznał. Okazało się, że Jelena przed laty spotykała się z tenisistą, z którym Novak przyjaźni się od najmłodszych lat. "Pierwszy raz usłyszałem o niej, kiedy ten kolega, po wygranym meczu, zdjął koszulkę, pod którą widniał napis: "Jeleno, kocham cię. To dla ciebie". Wtedy wydawało nam się to żałosne, ale później zaciekawiło mnie, kim jest ta dziewczyna" - wspominał z uśmiechem.

Z czasem los sprawił, że drogi Novaka i Jeleny się skrzyżowały. Poznali się dzięki wspólnym znajomym, a ich relacja rozkwitła mimo dzielących ich kilometrów. Dziś tworzą jedno z najbardziej trwałych i lubianych małżeństw w świecie sportu. Djoković dodał, że mimo niezręcznej przeszłości, jego dawny przyjaciel ma się świetnie, również założył rodzinę i obaj wciąż utrzymują kontakt. "Nigdy o tym nie rozmawialiśmy, ale nadal jesteśmy przyjaciółmi. Jest dobrze" - zakończył tenisista.

