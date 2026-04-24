"Diablo" Włodarczyk poszedł w ślady Lewandowskiego. Ruszył z pomocą
Trudno określić słowami to, co od tygodnia robi popularny "Łatwogang". Influencer podjął się wyzwania, w trakcie którego przez dziewięć dni bez przerwy słucha piosenki "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Jego głównym celem jest wsparcie dzieci chorujących na nowotwory oraz zebranie jak największej sumy pieniędzy dla fundacji Cancer Fighters. Na wczorajszej transmisji na żywo pojawił się nawet Robert Lewandowski, a chwilę po piłkarzu w jego ślady poszedł także Krzysztof "Diablo" Włodarczyk.
Borys "Bedoes 2115" Przybylski i 11-letnia podopieczna Cancer Fighters, Maja Mecan, 11 kwietnia opublikowali w serwisie YouTube utwór pod tytułem "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Ich działanie na rzecz fundacji odbiło się w sieci szerokim echem, a jedną z osób, która postanowiła dołożyć swoją cegiełkę do walki z rakiem wśród najmłodszych, jest znany influencer "Łatwogang".
Mężczyzna od tygodnia bez przerwy słucha wspomnianego utworu podczas transmisji na żywo i zbiera pieniądze, które mają pomóc chorym dzieciakom. Dziś z rana licznik wpłat przekroczył już... 11 mln złotych, a do końca akcji pozostały jeszcze ponad dwa dni.
Lewandowski wsparł akcję charytatywną. "Diablo" Włodarczyk także ruszył z pomocą
W zbiórkę na rzecz Cancer Fighters angażuje się coraz więcej znanych osób. Na transmisji na żywo pojawili się już m.in. Mateusz "Żabson" Zawistowski, Dorota "Doda" Rabczewska, Mikołaj "Bagi" Bagiński, a także Robert Lewandowski. Kapitan piłkarskiej reprezentacji co prawda nie mógł znaleźć się bezpośrednio w mieszkaniu influencera, ale połączył się z nim przez komunikator internetowy i przeprowadził niezwykle ciekawą rozmowę.
Na równie wspaniały gest zdecydował się były polski bokser, mistrz świata organizacji WBC i były mistrz świata organizacji IBF w kategorii junior ciężkiej, Krzysztof "Diablo" Włodarczyk. 44-latek osobiście zjawił się na streamie charytatywnym, ogolił głowę na łyso koszykarzowi MKKS Rybnik - Tomaszowi Tomankowi, a także podarował na licytację swoje rękawice oraz koszulkę z autografem.
To nie pierwszy raz, kiedy popularny "Diablo" podejmuje się działań charytatywnych. W przeszłości można go było zobaczyć na trasie Wielkiej Wyprawy Maluchów, a także działającego wokół Szlachetnej Paczki.