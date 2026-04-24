"Diablo" Włodarczyk poszedł w ślady Lewandowskiego. Ruszył z pomocą

Borys "Bedoes 2115" Przybylski i 11-letnia podopieczna Cancer Fighters, Maja Mecan, 11 kwietnia opublikowali w serwisie YouTube utwór pod tytułem "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Ich działanie na rzecz fundacji odbiło się w sieci szerokim echem, a jedną z osób, która postanowiła dołożyć swoją cegiełkę do walki z rakiem wśród najmłodszych, jest znany influencer "Łatwogang".

Mężczyzna od tygodnia bez przerwy słucha wspomnianego utworu podczas transmisji na żywo i zbiera pieniądze, które mają pomóc chorym dzieciakom. Dziś z rana licznik wpłat przekroczył już... 11 mln złotych, a do końca akcji pozostały jeszcze ponad dwa dni.

Lewandowski wsparł akcję charytatywną. "Diablo" Włodarczyk także ruszył z pomocą

W zbiórkę na rzecz Cancer Fighters angażuje się coraz więcej znanych osób. Na transmisji na żywo pojawili się już m.in. Mateusz "Żabson" Zawistowski, Dorota "Doda" Rabczewska, Mikołaj "Bagi" Bagiński, a także Robert Lewandowski. Kapitan piłkarskiej reprezentacji co prawda nie mógł znaleźć się bezpośrednio w mieszkaniu influencera, ale połączył się z nim przez komunikator internetowy i przeprowadził niezwykle ciekawą rozmowę.

Na równie wspaniały gest zdecydował się były polski bokser, mistrz świata organizacji WBC i były mistrz świata organizacji IBF w kategorii junior ciężkiej, Krzysztof "Diablo" Włodarczyk. 44-latek osobiście zjawił się na streamie charytatywnym, ogolił głowę na łyso koszykarzowi MKKS Rybnik - Tomaszowi Tomankowi, a także podarował na licytację swoje rękawice oraz koszulkę z autografem.

To nie pierwszy raz, kiedy popularny "Diablo" podejmuje się działań charytatywnych. W przeszłości można go było zobaczyć na trasie Wielkiej Wyprawy Maluchów, a także działającego wokół Szlachetnej Paczki.

