Depcze po piętach Świątek i Sabalence, właśnie zdobyła medal. Oto najbogatsza olimpijka

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

O Eileen Gu było głośno już w czasie igrzysk w Pekinie. Wówczas okazało się, że Chinka zdobyła trzy medale olimpijskie i stała się najmłodszą zawodniczką, której udało się tego dokonać w historii zimowych igrzysk. Teraz zdobyła swój kolejny olimpijski medal, a co również ciekawe, jest najbogatszą aktualną olimpijką. Pod względem zarobków depcze po piętach Idze Świątek i Arynie Sabalence.

Dwie kobiety, po lewej młoda sportsmenka w czerwonej kurtce trzymająca narty, uśmiechnięta, otoczona tłumem fotografów; po prawej kobieta w jasnym płaszczu, patrząca poważnie w stronę aparatu.
Eileen Gu, Iga ŚwiątekZUMA & ImagoNewspix.pl
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Eileen Gu jest narciarką dowolną i najlepiej czuje się w stylu slopestyle, choć w Pekinie medale zdobywała zarówno w tej kategorii, jak i w konkurencji half-pipe i big air. W Cortinie udało jej się zdobyć srebro w slopestyle'u.

Zawieszona za doping mistrzyni wraca do akcji. Nagły zwrot na igrzyskach

Eileen Gu zdobyła srebrny medal. Jest prawdziwym fenomenem igrzysk

W 2022 roku Eileen Gu stała się prawdziwym hitem igrzysk. Wcześniej narciarka dowolna startowała dla reprezentacji Stanów Zjednoczonych, ale przed igrzyskami zmieniła barwy na chińskie i od tamtego czasu reprezentuje kraj swojej matki. Wtedy okazała się prawdziwą sensacją - w wieku 18 lat zdobyła trzy olimpijskie medale, dwa złote i jeden srebrny.

Na igrzyskach w Cortinie udało jej się wygrać srebro w slopestyle'u. To jej kolejne wielkie osiągnięcie, ale nie jedyne. Eileen Gu została najbogatszą zimową olimpijką i depcze po piętach m.in. Idze Świątek.

Eileen Gu najbogatszą olimpijką

Gu wyprzedziła już pod względem finansowym Lindsey Vonn, która w ubiegłym roku zarobiła 14 mln dolarów. Chińska narciarka za to na swoje konto wprowadziła w roku 2025 aż 23 mln dolarów! Wszystko dzięki kontraktom sponsorskim, reklamowym i... modowym. Eileen Gu jest bardzo znaną modelką - współpracowała m.in. z takimi markami jak Cadillac, Tiffany & Co., Visa czy Victoria's Secret.

Olimpijka mówi "nie" Trumpowi, minister nie wytrzymała. "Jest szalony". Burza na igrzyskach

Wśród wszystkich sportsmenek, Eileen Gu jest czwartą najlepiej zarabiającą sportsmenką na świecie z 2025 roku. Na pierwszym miejscu w zestawieniu znajduje się Coco Gauff (33 mln dolarów w 2025 roku), na drugim - Aryna Sabalenka (30 mln dolarów), a na trzecim - Iga Świątek (25 mln dolarów). To pokazuje, że Gu depcze Polce po piętach.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Iga Świątek nie dała rady. Trzeci rok z rzędu to samo. Amerykanka poza zasięgiem

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Tenisistka w stroju sportowym z rakietą w ręku podczas meczu na korcie, z wyrazem emocji na twarzy, w tle rozmyte elementy hali z widocznym fragmentem napisu.
Iga ŚwiątekAFP
Eileen Gu
Eileen GuAGENCE KMSP / KMSP / KMSP via AFPAFP
Kosecki o losowaniu Polaków w Lidze Narodów: To nie jest łatwa grupa. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja