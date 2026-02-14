Depcze po piętach Świątek i Sabalence, właśnie zdobyła medal. Oto najbogatsza olimpijka

Eileen Gu jest narciarką dowolną i najlepiej czuje się w stylu slopestyle, choć w Pekinie medale zdobywała zarówno w tej kategorii, jak i w konkurencji half-pipe i big air. W Cortinie udało jej się zdobyć srebro w slopestyle'u.

Eileen Gu zdobyła srebrny medal. Jest prawdziwym fenomenem igrzysk

W 2022 roku Eileen Gu stała się prawdziwym hitem igrzysk. Wcześniej narciarka dowolna startowała dla reprezentacji Stanów Zjednoczonych, ale przed igrzyskami zmieniła barwy na chińskie i od tamtego czasu reprezentuje kraj swojej matki. Wtedy okazała się prawdziwą sensacją - w wieku 18 lat zdobyła trzy olimpijskie medale, dwa złote i jeden srebrny.

Na igrzyskach w Cortinie udało jej się wygrać srebro w slopestyle'u. To jej kolejne wielkie osiągnięcie, ale nie jedyne. Eileen Gu została najbogatszą zimową olimpijką i depcze po piętach m.in. Idze Świątek.

Eileen Gu najbogatszą olimpijką

Gu wyprzedziła już pod względem finansowym Lindsey Vonn, która w ubiegłym roku zarobiła 14 mln dolarów. Chińska narciarka za to na swoje konto wprowadziła w roku 2025 aż 23 mln dolarów! Wszystko dzięki kontraktom sponsorskim, reklamowym i... modowym. Eileen Gu jest bardzo znaną modelką - współpracowała m.in. z takimi markami jak Cadillac, Tiffany & Co., Visa czy Victoria's Secret.

Wśród wszystkich sportsmenek, Eileen Gu jest czwartą najlepiej zarabiającą sportsmenką na świecie z 2025 roku. Na pierwszym miejscu w zestawieniu znajduje się Coco Gauff (33 mln dolarów w 2025 roku), na drugim - Aryna Sabalenka (30 mln dolarów), a na trzecim - Iga Świątek (25 mln dolarów). To pokazuje, że Gu depcze Polce po piętach.

