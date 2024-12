Sylwia Dekiert jest fanką sportu zawodowo oraz prywatnie

Sylwia Dekiert od ponad dwudziestu lat jest twarzą TVP, gdzie w dużej mierze zajmuje się sportem. Wprawdzie pojawiła się także w kilku rozrywkowych tematach, jednak to właśnie sport jest jej najbliższy . Prywatnie zresztą Sylwia Dekiert jest fanką piłki nożnej, a także boksu, z którym ostatnio ma dużo do czynienia zawodowo. Jej ukochany zresztą także jest związany z TVP Sport, zatem mogą razem dzielić nie tylko pracę, ale także pasję.

Choć Sylwia Dekiert sama uprawia siatkówki czy koszykówki, to aktywność fizyczna nie jest jej obca. Dziennikarka od dłuższego czasu regularnie odwiedza siłownię, gdzie ćwiczy z trenerem osobistym. W najnowszym poście na Instagramie zdradziła, dlaczego zdecydowała się na tę aktywność. Okazuje się, że początkowo miała też spore obawy co do ćwiczeń w miejscu publicznym.