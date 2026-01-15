Jeszcze w grudniu Karol Nawrocki zapowiadał, że będzie aktywnie poruszał się w świecie sportu, wspierając polskich zawodników podczas najważniejszych imprez. "Interesuję się polskimi sportami drużynowymi, piłką ręczną, siatkówką. Jestem wielkim fanem sportu, szczególnie polskich reprezentacji we wszystkich dyscyplinach. Zobaczycie mnie jeszcze państwo w odsłonach poza boksem i poza piłką nożną. Oczywiście jako prezydenta Polski" - deklarował w Kanale Zero.

Jakby na potwierdzenie tych słów do mediów dotarł najnowszy komunikat prosto z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dotyczy on właśnie prezydenta i jego najświeższych planów.

Jest komunikat ws. Karola Nawrockiego. Prezydent podjął decyzję

"16 stycznia 2026 r. (piątek) o godz. 18.00 w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki weźmie udział we wspólnym kolędowaniu z Polską Rodziną Olimpijską" - oficjalnie ogłasza PKOl w nowym komunikacie. Dodano, że "planowane jest wystąpienie Prezydenta RP".

To oznacza, że głowa państwa spełni swoją zapowiedź dotyczącą zaangażowania w sport i wywiąże się z zadań związanych z patronowaniem ruchowi olimpijskiemu. Spotkanie będzie miało tym bardziej szczególny wymiar, że odbędzie się na krótko przed wyjazdem polskich reprezentantów na zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 (6-22 lutego) i niewykluczone, że będzie niejako zapowiedzią przyjazdu Nawrockiego do Włoch.

Jak ujawnił prezes PKOl, we wstępnych rozmowach padł już nawet konkretny termin wizyty. "Rozmawialiśmy z panem prezydentem. Jeżeli pozwoli mu na to czas, to na pewno będzie chciał być z polskimi sportowcami. To coś niesamowitego. Cieszę się, że głowa państwa, tak jak poprzednik pan prezydent Andrzej Duda, przyjeżdżał choćby na jeden dzień, aby kibicować naszym sportowcom" - zdradził Radosław Piesiewicz w RMF FM.

Jeśli tylko harmonogram i możliwości pozwalają, Karol Nawrocki bywa na sportowych arenach. Jego obecność zauważono na m.in. meczach reprezentacji Polski, Lechii Gdańsk i Legii Warszawa oraz ostatnio na konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich, podczas którego osobiście żegnał kończącego karierę Kamila Stocha.

Niedawno prezydent był też gościem honorowym na XVIII Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę. "To dla nas wielki zaszczyt i honor gościć pana w Narodowym Sanktuarium Polaków. Pana obecność jest wypełnieniem obietnicy, że jako prezydent Polski będzie pan pielgrzymował ze środowiskiem kibiców, prosząc o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny" - padło wówczas z ołtarza w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

