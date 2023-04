We wrześniu zeszłego roku, po śmierci królowej Elżbiety II, tron objął pierworodny syn monarchini i księcia Filipa, Karol. Wszystkie formalności dopełnią się niebawem. Oficjalną koronację zaplanowano na 6 maja 2023 roku w Opactwie Westministerskim. Na miesiąc przed wydarzeniem Pałac Buckingham zaprezentował zaproszenia.

Zauważono, że na karcie Kamilę nazwano "królową małżonką". Do pewnego czasu nie było do końca jasne, jaki tytuł przyjmie druga żona Karola. Według "Guardiana" po objęciu tronu miała ona być nazywana "księżną małżonką". Jednak na kilka miesięcy przed swoją śmiercią królowa Elżbieta wyraziła życzenie, by jej synowa - gdy przyjdzie odpowiedni czas - znana była właśnie jako "królowa małżonka".

Decyzje związane z koronacją zapadają również w świecie brytyjskiego sportu. Championship, League One i League Two już w styczniu ogłosiły, że spotkania wcześniej zaplanowane na 6 maja zostają przeniesione na 7 lub 8 maja. Dłużej z postanowieniami zwlekały władze Premier League. Ostatecznie dokonano korekt w terminarzu tak, by mecze nie kolidowały z samą koronacją.

Na żadne zmiany nie decydują się natomiast Szkoci.

Manchester City - RB Lipsk 7-0. SKRÓT. Liga Mistrzów. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Szkoci nie przełożoną meczów przez wzgląd na koronację Karola III. Decyzja już zapadła

Jak informuje "Daily Record", SPFL nie planuje żadnej zmiany terminarza meczów wokół trzech dni królewskich uroczystości, które rozpoczną się koronacją nowego monarchy. Dlaczego? "Spotkania piłki nożnej w Szkocji będą kontynuowane jak zwykle. Uroczystości spowodują jedynie potencjalny problem dla klubów z okolic Londynu z powodu ograniczeń policyjnych" - miał wyjaśnić informator.

Szkoci nie widzą też żadnego problemu w tym, że z koronacja może zbiec się ze świętowaniem mistrzostwa przez Celtic i wielką fetą. "Szanse Celticu na zdobycie korony ligi nie zostaną zaprzepaszczone przez koronację króla Karola, ponieważ SPFL normalnie zagra" - czytamy.

Odbierane to może być szerzej i pozapiłkarsko - jako swoisty dowód na zdystansowany stosunek Szkotów do brytyjskiej monarchii i niejako cios w samego Karola. Już wcześniej sondaż think tanku British Future pokazał, że tylko 45 procent szkockich wyborców popiera monarchię. Kiedy kilka miesięcy temu król wygłaszał proklamację, na ulicach Edynburga dało się słyszeć gwizdy i buczenie. I to mimo że monarcha starał się zjednać sobie słuchających.

Przez wszystkie lata swojego panowania królowa, podobnie jak wiele pokoleń naszej rodziny przed nią, znajdowała na wzgórzach tej ziemi i w sercach jej mieszkańców przystań i dom. Moja matka, podobnie zresztą jak ja, odczuwała największy podziw dla Szkotów, dla ich wspaniałych osiągnięć i niezłomnego ducha ~ - mówił.

Ale nie do wszystkich trafił...

Król Karol III / AFP

Król Karol z żoną Kamilą / Charlotte Graham / AFP