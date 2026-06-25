Decyzja FIFA. Radość pod Kremlem. Minister Putina przekazuje światu

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Kibiców piłki nożnej owładnęła mundialowa gorączka związana z trwającymi w Kanadzie, Meksyku oraz Stanach Zjednoczonych mistrzostwami świata. Tymczasem w biurach FIFA zapadają kolejne decyzje dotyczące przyszłości. A jedna z nich szczególnie ucieszyła Rosjan. Mówi o niej kremlowski minister sportu Michaił Diegtiariew, który już czeka na kolejne kroki ze stroni Gianniego Infantino.

Gianni Infantino i Władimir Putin rozmawiają na tle flagi Federacji Rosyjskiej z herbem i napisem.
Na zdjęciu prezes FIFA Gianni Infantino oraz Władimir PutinKirill KUDRYAVTSEV / AFP / Mladen ANTONOV / AFPAFP

Chodzi o mistrzostwa świata drużyn do lat 15, które odbędą się w październiku tego roku w Azerbejdżanie. - W zawodach będą mogły wziąć udział drużyny ze wszystkich federacji członkowskich FIFA, w tym z Rosji - pisze kremlowska agencja TASS, cieszą się z decyzji włodarzy międzynarodowej federacji, od której otrzymali zielone światło. Na razie tylko w kwestii drużyn młodzieżowych.

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W Rosji mają jednak nadzieję, że to dopiero początek, a FIFA niebawem w końcu w pełni przyjmie z powrotem jej kluby i reprezentacje na swoje łono. Na taki zwrot akcji liczy między innymi minister sportu Michaił Diegtiariew, snując publiczne rozważania w tym temacie.

Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję FIFA o dopuszczeniu reprezentacji Rosji do udziału w mistrzostwach świata i turnieju U-15
ogłosił za pośrednictwem TASS

I dodał: - To ważny krok na drodze do powrotu rosyjskich drużyn do sportu międzynarodowego. Jesteśmy w stałym kontakcie z FIFA i dobrze znamy stanowisko prezesa tej organizacji, Gianniego Infantino, który wielokrotnie opowiadał się za powrotem rosyjskich drużyn na arenę międzynarodową. Podobnie jak w innych dyscyplinach olimpijskich, proces przywracania praw rosyjskim sportowcom zaczyna się od młodzieży. Liczymy, że decyzja FIFA stanie się pierwszym krokiem w kierunku pełnego powrotu rosyjskich reprezentacji i klubów do światowych i europejskich rozgrywek piłkarskich.

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Rosjanie chcą końca zawieszenia. Zaczęło się od Polski

Przypomnijmy, że sprawa zawieszenia Rosjan w strukturach FIFA de facto rozpoczęła się od Polski. Gdy w 2022 roku doszło do pełnoskalowego ataku wojsk Władimira Putina na Ukrainę, nasza reprezentacja szykowała się właśnie do półfinałowego meczu z Rosją w walce o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Wobec zaistniałej sytuacji stanowisko naszych piłkarzy i całej federacji było jednak jasne: "Nie wyjdziemy na boisko z Rosjanami".

Za głosem Polaków poszli potem Czesi i Szwedzi, którzy mogli trafić na Rosję w ewentualnym finale. Tak rozpoczęła się wolta, która poskutkowała szybkim wykluczeniem "Sbornej" z międzynarodowej rywalizacji pod egidą UEFA oraz FIFA.

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