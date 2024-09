Dawno niewidziana córka Małysza z mężem weselu. Uwagę zwraca jedno

Karolina Małysz została influencerką

O Adamie Małyszu w ostatnim czasie znów zrobiło się głośno, gdy postanowił przyjąć propozycję TVN-u dotyczącą współprowadzenia kilku wydań "Dzień Dobry TVN" . Były skoczek poradził sobie doskonale w tej roli i rozbudził apetyty fanów, którzy z pewnością chcieliby, by częściej występował w telewizji.

Córka Małysza pokazała ujęcie z wesela

Niemal równe trzy lata później to oni goszczą na weselu. Karolina Małysz w ostatnim czasie nie udzielała się w sieci, a jej ostatni post jest sprzed miesiąca. Teraz jednak postanowiła dać o sobie znać. Na instastory zamieściła ujęcie z wesela , na którym oczywiście towarzyszył jej mąż, Kamil Czyż.

To, co zwraca największą uwagę, to dopasowane stylizacje obojga. Karolina Małysz postawiła na niebieską sukienkę, a jej mąż dobrał marynarkę w podobnym odcieniu, a także szare spodnie. Oboje więc prezentowali się nie tylko elegancko, ale także stylowo. Uśmiechy na ich twarzach dowodzą, że impreza była udana.