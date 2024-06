"Jestem mocno przygnębiona, gdy widzę, co od kilku dni dzieje się na Ukrainie. Moje serce krwawi patrząc na to, jak wiele niewinnych osób zostało dotknięte wojną i wciąż jest atakowanych. Ciężko jest być świadkiem tak gwałtownej separacji. Moje serce jest dotknięte tą wojną. Mam nadzieję, że nastanie pokój i apeluję o jak najszybsze zakończenie wojny" - napisała utytułowana zawodniczka, która na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych.

