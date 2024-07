Dawid Podsiadło podsumował pierwsze dni w Paryżu. Świątek zrobiła na nim wrażenie

"Jesteśmy przemoczeni wszyscy, ale trzeba powiedzieć, że było to przepiękne. Gdyby pogoda dopisywała, to mielibyśmy naprawdę spektakularne otwarcie igrzysk olimpijskich. Poznałem praktycznie wszystkich sportowców. Przynajmniej tych, którzy byli na barce. Przywitali mnie bardzo ciepło. Zachęcali mnie do śpiewania, ale na razie jeszcze się nie dałem złamać" - mówił Podsiadło tuż po zakończeniu oficjalnego otwarcia igrzysk.