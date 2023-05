Dawid Kubacki wraca do skakania. Poinformował, jaki jest stan jego żony

Powoli się z tego wygrzebujemy. To na pewno nie jest łatwe po tym wszystkim, co się działo, ale idzie ku dobremu. To jest najważniejsze. Powolutku wracamy do normalności. Najlepszym na to dowodem jest fakt, że wróciłem do treningów i mogę przygotowywać się z drużyną do kolejnego sezonu

~ mówił mistrz świata z Seefeld.