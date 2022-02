Dawid Kubacki jest pierwszym, i oby nie ostatnim, Polakiem, który może cieszyć się z medalu na igrzyskach olimpijskich w Pekinie . Zdobył brąz podczas konkursu na skoczni normalnej, a krążek odebrał z rąk legendarnej kolarki , Mai Włoszczowskiej. "Nie mieliśmy okazji zbyt długo porozmawiać, ale to bardzo miłe, że tak utytułowany sportowiec mógł mi ten medal wręczyć. Fajnie było usłyszeć słowa wsparcia po polsku, stojąc z tym medalem na szyi" - cieszył się w rozmowie z reporterem TVP Sport.

To nie pierwszy raz, gdy skoczek odbierał olimpijski medal. Cztery lata wcześnie, na igrzyskach w Pjongczangu, razem z drużyną zdobył brąz. Tym samym on i jego koledzy - Kamil Stoch, Stefan Hula i Maciej Kot - zapewnili sobie wówczas m.in. olimpijską emeryturę.



Emerytura olimpijska dla Dawida Kubackiego

Emerytura olimpijska to potoczna nazwa świadczenia przyznawanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dodatkowe pieniądze wypłacane są od 2000 roku polskim medalistom igrzysk olimpijskich, a od 2006 roku także medalistom igrzysk paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych. Zainteresowani sportowcy muszą złożyć specjalny wniosek, a przy tym spełnić kilka warunków - m.in. nie tylko mieć na koncie olimpijski medal, ale też posiadać polskie obywatelstwo i mieszkać w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej oraz nie być karanymi za przestępstwo popełnione umyślnie.



Świadczenie pieniężne nie jest wypłacane od razu, a po przejściu wnioskującego na sportową emeryturę. Jeszcze jednym wymogiem jest wiek takiego "emeryta" - musi on mieć skończone co najmniej 40 lat.

Wysokość emerytury ustalana jest corocznie. W 2021 roku wyniosła 2844,74 złotych, czyli niewiele więcej od przeciętnej polskiej emerytury ustalonej w 2020 roku (według szacunków to 2,5 tysiąca). Kilka miesięcy temu Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zdecydowało o podwyżkach dla olimpijczyków. Dzięki temu dostają oni o około 800 złotych więcej, czyli 3657, 22 zł. Co ważne, świadczenie dla sportowców jest zwolnione z podatku dochodowego oraz składek do ZUS-u. To wcale niemało, lecz zapewne dużo mniej niż wielu sportowców zarabiało za czasów swojej kariery.

Nie ważne, ile medali olimpijskich ma się na koncie. Kwota emerytury zawsze będzie taka sama, niezależnie, czy ktoś zgromadził jeden krążek czy kilka. Zatem Dawid Kubacki nie będzie mógł pomnożyć sumy. Pieniądze wypłacane są dożywotnio, co miesiąc.

Ile Dawid Kubacki zarobi na zdobyciu brązowego medali na igrzyskach olimpijskich w Pekinie?

Osobną sprawą jest wynagrodzenie za zdobycie medalu . Za brąz Polski Komitet Olimpijski wypłaci Dawidowi Kubackiemu 50 tysięcy złotych. Kwota jest, podobnie jak emerytura olimpijska, zwolniona od podatku dochodowego. Do tego dojdzie 46 tys. zł brutto nagrody od ministra sportu, wypłacanej z budżetu państwa.



