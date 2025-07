Dawid Celt po latach ujawnia prawdę. Mówi wprost o relacji z Radwańską

"Zawsze miałem obawy, bo generalnie jestem osobą, która rzadko wyznaje jakiekolwiek uczucia. Jestem mało emocjonalny, Natomiast (...) chodziło o to, żeby te priorytety się nie zachwiały. W tamtym czasie dla nas wszystkich, którzy pracowali z Agnieszką, najważniejsze było to, żeby dobrze grała. I wiadomo, jeżeli masz też poukładane sprawy poza tenisem, łatwiej jest później funkcjonować na korcie . Więc jakaś obawa była, ale myślę, że wynikami się broniliśmy, że jakoś nam się to wszystko fajnie układało i była gdzieś ta harmonia" - tłumaczył.

"Zachęcać nie musimy, bo sam chce grać. Ogólnie jest trochę wychowywany w takim duchu sportowym, bo jeździ z nami też na turnieje. Był kilka razy w tym roku, też sam widzi, że my gramy, a w telewizji leci bardzo często tenis, więc dla niego to jest coś naturalnego. Wczoraj z nim grałam chyba ze dwie godziny w domu w tenisa, balonem albo gąbczastą taką piłką. Myślę, że to chyba trochę za wcześnie, by mówić o predyspozycjach do profesjonalnego grania, ale na pewno chce się ruszać. Czasem nawet wręcz płacze: Czemu on nie gra codziennie? Czemu nie ma zajęć?" - zdradziła Radwańska.