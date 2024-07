Dariusz Szpakowski naprawdę powiedział to tuż przed finałem. To może być koniec

Chociaż nie obyło się bez drobnych wpadek, o których pisaliśmy . To trzeba przyznać, że pan Dariusz nadal jest w wielkiej formie i wielu z nas nie wyobraża sobie dużych piłkarskich imprez bez jego komentarza.

Szpakowski wyznał to przed finałem Euro. Pora na emeryturę?

Już był taki moment, gdy Dariusz Szpakowski usunął się w cień i nieco zniknął z anteny publicznego nadawcy. Jednak wrócił na mundial w Katarze, teraz aktywnie działał podczas niemieckiego Euro. Jednak nawet sam komentator zdaje sobie sprawę z upływu czasu oraz ograniczeń organizmu. Wie, że to już ten czas, by pomyśleć o końcu kariery i emeryturze.

Chwilę przed finałem w Berlinie legenda dziennikarstwa gościła w Kanale Sportowym. W rozmowie z Mateuszem Borkiem Szpakowski został zapytany, czy pomału zaczyna się szykować do mistrzostw świata w Ameryce Północnej, które rozpoczną się już za 2 lata. Odpowiedź pana Dariusza była dość wymowna i dał do zrozumienia, że powoli będzie kończył karierę. Nie zostawił żadnych nadziei.

"Nie, nie... Już przestańmy w ten sposób myśleć i żartować. Trzeba się wsłuchać w organizm, zobaczymy na co on pozwoli i wtedy można o czymkolwiek zacząć mówić - powiedział Szpakowski.

Mateusz Borek dopytywał, że przecież do Ameryki 73-latek ruszy.

"No gdzie? To dopiero za dwa lata. To nie jest taka łatwa sprawa" - wyznał gwiazdor TVP.