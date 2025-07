Daria Abramowicz nie wytrzymała. Ma dość tego, co robi ministerstwo

Daria Abramowicz od lat obserwuje to, co dzieje się w Polsce w kontekście zawodu psychoterapeuty. Środowisko jasno mówi, że potrzebne są odpowiednie regulacje, które zapobiegałyby kontaktowi pacjentów z oszustami i bezpośrednio ich krzywdziły. Ostatnia sprawa wokół influencerki Doktor Miłość wzbudziła jeszcze więcej negatywnych uczuć wobec działań ministerstwa zdrowia. Abramowicz nie wytrzymała i powiedziała, co o tym myśli.