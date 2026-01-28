Danielle Collins nie hamowała się po pytaniu o USA pod rządami Trumpa. Jasny przekaz

Danielle Collins nie wzięła udziału w tegorocznym Australian Open. Pod koniec 2025 roku wyjawiła, że wciąż zmaga się z kontuzją pleców i chce skupić się na jej doleczeniu. Dodatkowo w powodach dodała te osobiste - poddawała się m.in. procedurze zamrożenia komórek jajowych. Zdaje się jednak, że gwiazda powróci w dalszej części sezonu.

Danielle Collins zorganizowała sesję Q&A

Amerykańska tenisistka postanowiła zabawić się nieco ze swoimi kibicami i zorganizowała na swoim Instagramie sesję pytań i odpowiedzi. W zabawie wzięło udział sporo osób, a zawodniczka cierpliwie odpowiadała na pytania, często zapewne uśmiechając się przy tym do ekranu telefonu.

Odpowiadała m.in. na pytania związane z aplikacjami randkowymi, z których korzystała, jaki jest jej typ mężczyzny i jak radzi sobie z trudnymi emocjami. W pewnym momencie padło jednak pytanie, które niedawno usłyszała też podczas konferencji prasowej Coco Gauff. Chodziło o ostatnie wydarzenia, jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych.

Danielle Collins jasno o ostatnich wydarzeniach w USA

"Trudno znaleźć odpowiednie słowa albo w ogóle wypowiedzieć się na ten temat... Brak empatii tak wielu ludzi wobec tych, którzy w życiu musieli radzić sobie z innym zestawem kart, jest naprawdę smutny. Nie rozumiem, dlaczego złe rzeczy nadal przytrafiają się dobry ludziom, ani dlaczego dzieci muszą być zabierane rodzicom lub patrzeć, jak ich rodzice znikają. Brak współczucia i empatii dla ludzkości, który wciąż widzimy w tych przerażających filmach, jest dewastujący" - tłumaczyła Collins.

Chodzi o wydarzenia ostatnich miesięcy związane z nalotami ICE, które miały skupiać się na nielegalnych imigrantach zamieszkujących Stany Zjednoczone. Tymczasem sytuacja wymknęła się już spod kontroli - w stanie Minnesota doszło do dwóch zabójstw obywateli USA ze strony funkcjonariuszy ICE. W wyniku działań ICE doszło również do rozdzielenia wielu rodzin i społecznych dramatów.

"Naprawdę mam nadzieję i modlę się, aby Bóg oddał obficie i po dziesięciokroć tym, którzy stracili bliskich lub przeżyli przesiedlenie i są w stanie się odnaleźć i poradzić sobie z tak traumatycznymi wydarzeniami. Mam również nadzieję i modlę się o to, aby ci, którzy sprawiają ten ból, musieli wykonywać najcięższą pracę w mrocznych zakamarkach ich serca" - podsumowała swoją wypowiedź Collins.

Danielle Collins skomentowała wydarzenia ostatnich miesięcy w USA Instagram/daniellecollins ESP/Instagram

Danielle Collins Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Danielle Collins William West AFP

UNI Opole - Sokół & Hagric Mogilno. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport