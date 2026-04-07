Damian Żurek spakował walizki i opuścił Polskę. A potem taki komunikat

Damian Żurek to jeden z najbardziej utalentowanych polskich panczenistów młodego pokolenia, który w ostatnich sezonach regularnie potwierdza swoją wysoką formę na arenie międzynarodowej. Na swoim koncie ma już wiele wartościowych wyników, które pokazują, że jest zawodnikiem gotowym do rywalizacji z najlepszymi na świecie.

Szczególnie blisko największego sukcesu był podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, gdzie dwukrotnie zajmował czwarte miejsce na dystansie 500 i 1000 metrów. To niezwykle trudna pozycja dla sportowca, bo oznacza minimalną stratę do podium, ale jednocześnie brak medalu. Te wyniki potwierdziły jednak jego klasę i udowodniły, że jest w stanie walczyć o najwyższe cele na najważniejszych imprezach sportowych.

Jeszcze lepiej Żurek zaprezentował się w mistrzostwach Europy na dystansach w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie sięgnął po złote medale na 500 i 1000 metrów. Triumfy w tej rangi zawodach są dowodem jego dominacji na kontynencie i potwierdzeniem, że należy do ścisłej europejskiej czołówki w swojej konkurencji. Te sukcesy znacząco umocniły jego pozycję w świecie łyżwiarstwa szybkiego.

Damian Żurek poleciał na Maderę

Po wymagającym sezonie przyszedł czas na odpoczynek. Święta, jak sam podkreślił w rozmowie z Polską Agencją Prasową, są dla niego wyjątkowym okresem. "Za mną bardzo wymagający sezon. A teraz możemy spędzić czas w gronie rodzinnym i zaznać trochę takiego błogiego spokoju. Jestem w trakcie poszukiwania miejsca na wakacje. Może wprost od wielkanocnego stołu polecę gdzieś do ciepłych krajów" - wyznał wówczas.

Nasz panczenista zastanawiał się nad różnymi kierunkami, w tym kontynentalną Hiszpanią czy Teneryfą. Ostatecznie wybór padł na Maderę. To właśnie tam Żurek postanowił naładować baterie po intensywnych miesiącach treningów i startów. Swoim wyjazdem pochwalił się w mediach społecznościowych, a przy okazji wyznał, że odwiedzenie tego należącego do Portugalii archipelagu było jego marzeniem.

"Mam nadzieję, że odwiedzę kiedyś Maderę. (...) Panie i panowie, witamy na Maderze" - napisał Żurek, chwaląc się kadrami nagranymi podczas urlopu.

Damian Żurek dwukrotnie stawał w Tomaszowie Mazowieckim na najwyższym stopniu podium

