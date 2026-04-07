Damian Żurek spakował walizki i opuścił Polskę. A potem taki komunikat
Po wyczerpującym sezonie i miesiącach rywalizacji na najwyższym poziomie Damian Żurek postanowił na chwilę zwolnić tempo. Polski panczenista, który ma za sobą znakomite starty i sukcesy na arenie międzynarodowej, świąteczny czas wykorzystał nie tylko na odpoczynek w gronie najbliższych, ale także na upragniony wyjazd. Wiadomo, dokąd się udał.
Damian Żurek to jeden z najbardziej utalentowanych polskich panczenistów młodego pokolenia, który w ostatnich sezonach regularnie potwierdza swoją wysoką formę na arenie międzynarodowej. Na swoim koncie ma już wiele wartościowych wyników, które pokazują, że jest zawodnikiem gotowym do rywalizacji z najlepszymi na świecie.
Szczególnie blisko największego sukcesu był podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, gdzie dwukrotnie zajmował czwarte miejsce na dystansie 500 i 1000 metrów. To niezwykle trudna pozycja dla sportowca, bo oznacza minimalną stratę do podium, ale jednocześnie brak medalu. Te wyniki potwierdziły jednak jego klasę i udowodniły, że jest w stanie walczyć o najwyższe cele na najważniejszych imprezach sportowych.
Jeszcze lepiej Żurek zaprezentował się w mistrzostwach Europy na dystansach w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie sięgnął po złote medale na 500 i 1000 metrów. Triumfy w tej rangi zawodach są dowodem jego dominacji na kontynencie i potwierdzeniem, że należy do ścisłej europejskiej czołówki w swojej konkurencji. Te sukcesy znacząco umocniły jego pozycję w świecie łyżwiarstwa szybkiego.
Damian Żurek poleciał na Maderę
Po wymagającym sezonie przyszedł czas na odpoczynek. Święta, jak sam podkreślił w rozmowie z Polską Agencją Prasową, są dla niego wyjątkowym okresem. "Za mną bardzo wymagający sezon. A teraz możemy spędzić czas w gronie rodzinnym i zaznać trochę takiego błogiego spokoju. Jestem w trakcie poszukiwania miejsca na wakacje. Może wprost od wielkanocnego stołu polecę gdzieś do ciepłych krajów" - wyznał wówczas.
Nasz panczenista zastanawiał się nad różnymi kierunkami, w tym kontynentalną Hiszpanią czy Teneryfą. Ostatecznie wybór padł na Maderę. To właśnie tam Żurek postanowił naładować baterie po intensywnych miesiącach treningów i startów. Swoim wyjazdem pochwalił się w mediach społecznościowych, a przy okazji wyznał, że odwiedzenie tego należącego do Portugalii archipelagu było jego marzeniem.
"Mam nadzieję, że odwiedzę kiedyś Maderę. (...) Panie i panowie, witamy na Maderze" - napisał Żurek, chwaląc się kadrami nagranymi podczas urlopu.