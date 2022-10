Zieliński to do niedawna najszybszy polski kolarz. Ścigał się na torze, głównie w konkurencjach sprinterskch. Od 2002 do 2015 roku wywalczył 11 medali mistrzostw Europy. Trzykrotnie brał udział w igrzyskach olimpijskich. W 2016 roku w Rio de Janeiro wystąpił w finale w keirinie . Zajął szóste miejsce. Karierę zakończył kilka lat temu. Zajął się szkoleniem młodzieży, komentował też zawody w kolarstwie torowym w telewizji.