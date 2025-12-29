Pod koniec sierpnia Karolina Małysz zamieściła w swoich social mediach przejmujący apel. Córka Adama poinformowała, że w jej rodzinie doszło do wielkiej tragedii - pensjonat należący do jej ciotki doszczętnie spłonął. Przejęta poprosiła wówczas ludzi tylko o jedno:

"W pensjonacie naszej cioci doszło do tragedii. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę i udostępnienie" - zaapelowała córka skoczka, prosząc o pieniądze.

Po wejściu na stronę zbiórki mogliśmy zobaczyć poruszające zdjęcia z pogorzeliska oraz przeczytać historię właścicieli pensjonatu, którzy "w jednej chwili stracili dorobek życia".

"To nie była tylko praca, ale całe nasze życie. Pensjonat 'Maria i Natasza Wisła' był dla nas domem i dziełem tworzonym z pasją (...) Każda, nawet najmniejsza pomoc, będzie dla nas bezcenna i da nam siłę, by spróbować podnieść się po tej tragedii" - apelowano.

Niespodziewanie jednak apel córki Małysza spotkał się nie tylko z pozytywnym odbiorem. Niestety, byli i tacy, którzy krytykowali Karolinę i sugerowali, że Małyszowie są na tyle bogaci, że powinni sami wesprzeć krewnych.

Wielkie poruszenie po apelu córki Małysza

W wywiadzie dla WP Sportowe Fakty Karolina opowiedziała, jak wiele przykrych słów usłyszała.

"Niestety, obok ogromu wsparcia pojawiła się też krytyka - pełna jadu, gorzkich słów i ocen, które w tak trudnym czasie są wyjątkowo bolesne. Rozumiemy, że istnieją inne ważne zbiórki" - wyjawiła córka Małysza, która jednocześnie raz jeszcze przypomniała, że pomoc jest dobrowolna i nikt nie musi się przyłączać, jeśli nie ma ochoty.

"Każde dobre słowo i odrobina życzliwości są w tej chwili na wagę złota" - podsumowała Karolina.

Na całą aferę zareagował także Adam Małysz, który w rozmowie z o2.pl oznajmił, że on także ruszył z pomocą i to nie jest tak, że polegają wyłącznie na publicznej zbiórce.

"Zagwarantowałem pomoc, jak będą po prostu jej potrzebować. Na razie to wszystko jest na tyle niepewne, że oni i tak czekają na ubezpieczyciela i na protokoły straży. Nawet jeśli będzie trzeba rozbierać budynek, zrobię to" - przekazał Adam.

Cztery miesiące temu córka Małysza zaapelowała o pomoc dla rodziny. Prośby na niewiele się zdały. Cud nie nadszedł

Od tamtej pory temat nieco przycichł w mediach. Okazuje się jednak, że - przynajmniej patrząc na stronę zbiórki - prośby córki Małysza na niewiele się zdały.

Być może ludzie pomagają w inny sposób, ale po samej zebranej dotąd kwocie trudno mówić o cudzie.

Celem zbiórki było zebranie pół miliona złotych. Pod koniec grudnia na stronie udało się jednak zebrać... 2130 złotych!

"Cała kwota 100% z tej zbiórki zostanie przeznaczona na pomoc społeczną dla poszkodowanych pogorzelców z Wisły, którzy są w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej po tragicznym pożarze pensjonatu "Maria i Natasza Wisła" - apelują nadal organizatorzy zbiórki.

Córka Małysza poprosiła o pomoc dla rodziny. Tyle zebrano w ciągu czterech miesięcy. Trudno mówić o cudzie AKPA AKPA

Kajakarstwo górskie jak skoki narciarskie? "Czemu przyjmujemy takie kryterium?" Polsat Sport