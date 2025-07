Czterokrotna mistrzyni olimpijska w ciąży. Ujawniła datę porodu

Therese Johaug to sportsmenka, której nie trzeba przedstawiać fanom sportów zimowych. Norweżka to jedna z najbardziej utytułowanych biegaczek narciarskich w historii, a na swoim koncie ma osiągnięcia, o których wiele jej rywalek może jedynie pomarzyć. Jest czterokrotną mistrzynią olimpijską, czternastokrotną mistrzynią świata, trzykrotną zdobywczynią Kryształowej Kuli dla najlepszej zawodniczki Pucharu Świata w biegach narciarskich, a także czterokrotną triumfatorką prestiżowego Tour de Ski. O to jedynie kilka pozycji w bogatego CV norweskiej gwiazdy.