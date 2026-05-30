Czesław Mozil: Mam dobre życie

Krzysztof Bienkiewicz: Naszą rozmowę w cyklu, w którym poruszamy temat sportu z nie-sportowcami, powinienem rozpocząć od cytatu, który jest ci chyba znany: "Czesław, no to opowiadaj o piłce nożnej".

(śmiech) Tak mówił mój nauczyciel muzyki w Danii, kiedy przychodziłem na zajęcia nieprzygotowany. W szkole muzycznej z wykładowcami było tak, że jak człowiek nie był przygotowany, to oni mówili: "To pogadajmy o czymś". No i często rozmawialiśmy o sporcie, bo oni bardzo się nim interesowali, a mój nauczyciel w szczególności. Był Norwegiem i sport miał dla niego ogromne znaczenie.

Czy zainteresowanie sportem jest powszechne w świecie muzyki?

- To zależy. Mam kolegów muzyków, którzy w ogóle się nim nie interesują. Znam jednak i takich twórców, a także moich dawnych nauczycieli, dla których sport jest niezwykle ważny. Często stanowi on część ich tożsamości, bo sami uprawiali jakieś dyscypliny albo chociaż grali w piłkę za dzieciaka.

A ty grałeś?

- Oczywiście. Zacząłem jeszcze w Zabrzu. Grałem na podwórku przy ulicy Szczęść Boże, gdzie wtedy mieszkaliśmy - do dziś doskonale je pamiętam. Potem grało się z kolegami już po przeprowadzce do Danii. Byłem imigrantem na osiedlu, na którym wszyscy moi koledzy pochodzili z Turcji, Maroka, Iranu czy Iraku. Na początku nie potrafiliśmy nawet mówić po duńsku, ale w piłkę graliśmy razem.

To prawda, że byłeś jedynym białym dzieckiem na swoim osiedlu?

- Na samym osiedlu może nie, ale w szkole, a konkretnie w mojej klasie - tak. W Danii obcokrajowcy trafiają najpierw do klasy przejściowej. Tam uczą się języka duńskiego. Ja dołączyłem pod koniec roku szkolnego do klasy przejściowej, żeby po wakacjach przejść do drugiej. W tym pierwszym środowisku byłem jedynym białym dzieckiem. Dopiero później, gdy przeszedłem do kolejnej klasy, towarzystwo się wymieszało. Na osiedlu, w tych kilku blokach, które tworzyły mój ówczesny świat, wszyscy moi koledzy byli z Turcji, Maroka czy Iranu, ale futbol był naszym międzynarodowym językiem.

Ponad różnicami kulturowymi.

- Dzieci potrafią ze sobą rozmawiać. Potrafią się razem bawić i komunikować pomimo barier kulturowych czy różnych poglądów ich rodziców. Dopiero gdy dorastają, zaczynają mieć coś przeciwko sobie.

Do wątku dzieci na pewno jeszcze wrócimy, ale powiedz mi, skąd w ogóle Górnik Zabrze? W wieku sześciu lat wyjechałeś do Danii i mieszkałeś kilkanaście kilometrów od Kopenhagi. Polacy grali wtedy w lidze duńskiej, a ty jednak zostałeś przy polskiej drużynie?

- Mój tata mieszka w Brøndby, więc jako dzieciak chodziłem tam na mecze. Nie było ich dużo, ale z dziesięć chyba zaliczyłem. Jednak to Zabrze jest częścią mojej tożsamości, mimo że kiedy mieszkałem w Danii, nie śledziłem zbyt uważnie wyników Górnika. Zacząłem robić to ponownie dopiero po powrocie do Polski. To dla mnie ogromne przeżycie, bo zanim znów tu zamieszkałem, nigdy nie byłem na meczu Górnika Zabrze. Rodzice mnie nie zabierali, sam też nie chodziłem, więc moje pierwsze spotkanie na stadionie w Zabrzu miało miejsce dopiero po powrocie do kraju, czyli po 2008 roku.

Jaki to był mecz?

- Górnik kontra Legia. Nie pamiętam dokładnie, czy to był rok 2010, czy 2011. To stało się dość późno, ale było dla mnie wielkim przeżyciem. Zresztą z samym klubem zawsze miałem fajny kontakt. Nie pamiętam już, czy to dział PR Górnika się do mnie odezwał, czy ja do nich, ale zawsze byli bardzo mili i mi na tym zależało. Rodzice wychowali mnie tak, żebym nigdy nie wstydził się swojej tożsamości. W Danii wszyscy wiedzieli, że jestem pół Polakiem, pół Ukraińcem. Tak samo jest tutaj. Mimo że słabo znam samo miasto Zabrze, to mam tam znajomych. Poznałem ich nie w dzieciństwie, lecz dopiero w dorosłym życiu, podczas tras koncertowych. A sam klub jest częścią mnie. Jestem dumny z tej tradycji i z tego, że Górnik istnieje. Tym bardziej teraz, gdy widzę te wszystkie metamorfozy, przez które przechodzi - to jest po prostu coś pięknego.

No to jakim przeżyciem był dla ciebie ostatni finał Pucharu Polski wygrany przez Górnika?

- To było ogromne przeżycie. Także dlatego, że mieszkam bardzo blisko Stadionu Narodowego. Cudownie jest mieć ten obiekt tak blisko. Byłem zresztą na otwarciu mistrzostw Europy w 2012 roku. Kiedy Lewandowski strzelił gola na jeden do zera, byłem akurat w toalecie.

Naprawdę? Ja też byłem na tym meczu z bratem i tatą i staliśmy akurat za tą bramką, na którą Robert strzelił gola.

- No to zazdroszczę. Ja niestety stałem w toalecie i nagle usłyszałem huk potężnej wrzawy. (śmiech) A wracając do Górnika - najcudowniejszym przeżyciem było to, że wygrali i że puchar podnosił pan Oślizło. Kilka lat temu miałem przyjemność przeprowadzić na stadionie krótki wywiad zarówno z panem Stanisławem, jak i z panem Janem Urbanem. Uważam, że wyszło to całkiem fajnie. Dla mnie ten finał był mocnym przeżyciem nie tylko dlatego, że Górnik Zabrze wygrał, ale przede wszystkim przez to, że w Warszawie pojawiło się tylu zabrzan. Bardzo mocno się tym emocjonowałem.

Zmieńmy dyscyplinę. Pamiętam, jak w 2022 roku Tour de France startował w Danii to entuzjazm względem tego wydarzenia, był wręcz nieprawdopodobny. Czy w Danii rzeczywiście jest aż tak mocna kultura rowerowa?

- Dla Duńczyków rower to podstawa. W Kopenhadze rowerem przemieszczasz się po prostu wszędzie. Sam pamiętam z czasów, gdy jeździłem na Akademię Muzyczną, że na ścieżce rowerowej obok mnie potrafił pomykać minister spraw zagranicznych.

Z ochroną?

- Nie, zupełnie sam, tak po prostu. Tam nie ma takiego zadęcia, jak w innych krajach. Poprzedni duński ambasador w Polsce kiedy dowiedział się, że w Warszawie mieszka taki Czesław, który wychował się w Danii, to zaprosił mnie kiedyś na kawę. Opowiadał mi wtedy, że polski personel pracujący w duńskiej ambasadzie kompletnie nie potrafił zrozumieć dlaczego pan ambasador przyjeżdża do pracy rowerem.

Dla niego to było naturalne?

- Jak najbardziej. A jeśli chodzi o samo kolarstwo, to Tour de France ma w Danii ogromną i piękną tradycję. Przez wiele lat wyścig komentował genialny reżyser filmowy, Jørgen Leth, i on to robił w niezwykle malowniczy sposób. No i nie zapominajmy o tradycjach sportowych - przecież w 1996 roku Tour de France wygrał Duńczyk, Bjarne Riis. To wszystko zbudowało niesamowitą atmosferę, która przyczyniła się do rozwoju kultury rowerowej.

A ty uprawiasz jakiś sport?

- Wiesz co, nawet przed chwilą byłem pobiegać na siłowni. Ja muszę się ruszać. Najgorsze jest to - i trochę mnie to denerwuje - że im starszy się robię, tym mocniej czuję, że muszę ruszać się coraz więcej. Wiesz, ja nie odżywiam się najlepiej. Życie w trasie robi swoje - spędzam mnóstwo czasu w samochodzie. Dlatego muszę chociaż trochę pobiegać, przerzucić parę ciężarów. Czuję, że to po prostu konieczność, bo inaczej ciało powoli zaczyna się zapadać.

Czesław Mozil

Robisz coś jeszcze oprócz biegania?

- Ostatnio odkryłem na nowo tenis stołowy. Grałem w niego w dzieciństwie, a teraz spotykamy się co dwa tygodnie z kumplem, który też jest muzykiem, i gramy. Powiem ci, że nie miałem pojęcia, iż przy tenisie stołowym przez całą godzinę puls potrafi skoczyć do stu pięćdziesięciu! To są genialne interwały! Czerpię z tego ogromną przyjemność. Poza tym jeżdżę na nartach, ćwiczę ciężarkami, żona gra w squasha, więc oboje staramy się ruszać.

Pod pseudonimem swojego alter ego Sztefana Wonsa stworzyłeś piosenkę o tytule "Wszystko co dobre, jest niedobre". Jak ważna w życiu jest dyscyplina i jak z nią jest u ciebie?

- Obawiam się, że w ostatnich latach mam poczucie, iż trochę łatwiej przychodzi mi rozleniwianie się. U mnie wygląda to tak, że moje życie składa się głównie z pracy, koncertów, spotkań po koncertach i prób ogarniania się między jednym wyjazdem a drugim. Natomiast, gdy mam cztery dni wolnego i nie gram koncertów, to kluczowe jest dla mnie, by wziąć się w garść. Choćby po to, żeby pójść poćwiczyć, tak jak dzisiaj na bieżni. Można więc powiedzieć, że trzymam tę swoją dyscyplinę w garści, ale po części też muszę, gdyż nowa płyta sama się nie nagra, prawda? Wymaga to mnóstwa samodyscypliny, której postronny człowiek na co dzień nie widzi. Czasem trzeba wręcz zmusić się do działania i tworzenia.

Wielu pisarzy mówi, że dla nich pisanie to jest po prostu robota. Wstaje się, siada do biurka i pisze od dziewiątej do piętnastej.

- Ja bardzo chciałbym umieć tak pracować - między dziewiątą a piętnastą. U mnie jest jednak trochę więcej chaosu. Może to kwestia mojego temperamentu albo sposobu funkcjonowania. Nie diagnozuję tego, ale mam w sobie dużo chaosu. Z drugiej strony wydaje mi się, że po prostu lubię pracować. Nie ukrywam, że praca daje mi sens życia. Moje życie składa się z pracy, ale też z mojej żony i naszych kotów. Cieszę się na samą myśl, że wrócę do domu i wypiję z żoną lampkę wina. No ale jutro czeka mnie pięć godzin jazdy do Gorzowa, więc dzisiaj muszę pójść na siłownię, a jutro rano wstać. Podsumowując, czuję, że z wiekiem coraz trudniej jest to moje ciało ogarnąć.

Wspomniałeś o nauce języka duńskiego i chciałbym teraz chwilę porozmawiać o językach, bo tak się składa, że ja z wyksztalcenia jestem filologiem - japonistą. Twój tata jest Ukraińcem. Czy mówisz również po ukraińsku?

- Niestety nie. Rozumiem dość dobrze, ale nie potrafię rozmawiać. Zawsze powtarzałem mamie: "Mamo, dlaczego tata nie nauczył mnie po ukraińsku?". A mama odpowiadała: "Próbował, ale byłeś bardzo niecierpliwy". Tata mówił do nas w domu po ukraińsku, ale jakoś tak wyszło, że nie opanowałem tego języka. Ja chyba nie mam wielkiego talentu do języków.

A teraz bliższy jest ci polski czy duński?

- Jeszcze piętnaście lat temu powiedziałbym, że to duński jest moim pierwszym językiem. Teraz ewidentnie widać, że polski wszedł na wyższy poziom. Śmiem twierdzić, że posługuję się nim całkiem dobrze, mimo że cały czas robię błędy. Zauważam jednak, że obecnie zaczynam popełniać błędy po duńsku, bo po prostu nie używam go już tak często. Za trzy tygodnie przyjeżdża mój duński zespół, więc wtedy będziemy rozmawiać po duńsku, ale muszę przyznać, że w mojej prywatnej hierarchii polski chyba wyprzedził już duński.

Nie wiem, czy kiedykolwiek o tym słyszałeś, ale istnieje taki prosty test, który pomaga sprawdzić, który język podświadomie jest naszym "pierwszym". Wystarczy zwrócić uwagę na to, w jakim języku liczysz pieniądze, na przykład gotówkę w sklepie.

- Kurde, wiesz co? Pieniądze cały czas liczę po duńsku.

Ciekawe. A w jakim języku myślisz?

- To się miesza, ale wciąż potrafię myśleć po duńsku. Choć na przykład gdy coś mnie zdenerwuje i przeklinam, to wtedy po polsku. To zależy od emocji, w zależności od nich dany język się we mnie przełącza.

A jeśli chodzi o tożsamość to teraz czujesz się Polakiem czy Duńczykiem?

- Ja teraz czuję się takim reemigrantem. Mam poczucie, że spotkało mnie ogromne szczęście, iż życie tak się potoczyło i mogłem znowu zamieszkać w kraju, w którym się urodziłem. Znam przecież historie emigrantów, którzy próbowali wrócić do Polski i rzeczywistość albo biurokracja całkowicie ich przerosły. Ja miałem o wiele łatwiej, bo do kraju wszedłem jako Czesław z płyty "Debiut". Zamieszkałem tutaj w momencie, gdy ten album odniósł ogromny sukces. Moja żona zawsze mi to powtarza: "Tobie jest łatwiej. Jeśli myślisz, że wszyscy ludzie są na co dzień tacy mili, to załóż okulary zerówki, idź do Carrefoura i zobacz, jak cię potraktuje pani w kasie, kiedy cię nie rozpozna". Dzisiaj moja rozpoznawalność nie jest już tak ogromna, jak siedem czy osiem lat temu, ale wciąż ją odczuwam.

Czyli te siedem, osiem lat temu to było aż tak mocne przeżycie?

- Na pewno wszedłem wtedy do kanonu popkultury - najpierw dzięki muzyce, a potem przez program X Factor. To jest fakt. Nie ukrywam jednak, że to bywa bardzo miłe. Kiedy na przykład ostatnio chciałem kupić kamper i pan mechanik zapytał czy można zrobić sobie ze mną zdjęcie, to było po prostu szalenie sympatyczne.

Wziąłeś od niego dwa złote?

- Nie miałem ze sobą słoiczka, więc od niego nie. (śmiech).

Muszę przyznać, że to super pomysł, iż po koncertach pobierasz za zdjęcie z tobą po 2 złote, żeby ludzie poczuli zdrowe postawienie granic, a przede wszystkim, żeby te pieniądze przekazać potem na potrzebujące dzieci.

- Tak, to działa. Ludzie bardzo chętnie dają i rozumieją, o co chodzi.

Ja wiem, że media społecznościowe nie są wyznacznikiem całej codzienności, ale jak się spojrzy na twoje profile, to można odnieść wrażenie, że robisz w życiu fajne rzeczy.

- Ja sądzę, że robię fajne rzeczy. Tworzę teraz takie projekty jak "Herbert kameralnie". Gram to z Sonos Kwartetem, a aranżacje przygotował mój kolega Mateusz Wośko. To jest mocno alternatywny materiał, ale mogę sobie na to pozwolić. Mam to szczęście, że z jednej strony robię coś niszowego, jak projekt z Herbertem, a z drugiej podkładam głos pod bałwanka Olafa w disneyowskiej "Krainie Lodu". To też mi sprawia mi ogromną przyjemność. Operuję więc trochę w obu tych światach, zarówno mainstreamu, jak i alternatywy. Dzięki temu mam wolność wyboru. Cieszę się i mam poczucie, że wypracowałem sobie fajną pozycję. Robię po prostu to, co mnie mocno ekscytuje.

A dlaczego ekscytuje cię praca z dziećmi?

- Wiesz co, ja jestem takim niespełnionym pedagogiem. Na dyplomie z akademii muzycznej mam wpisane: "muzyk-nauczyciel". Nigdy nie uczyłem w pełni profesjonalnie w szkole, ale moim drugim przedmiotem na studiach była elementarna pedagogika muzyczna dla dzieci w wieku od zera do sześciu lat. W ramach praktyk prowadziłem zajęcia raz w tygodniu. Praca z dziećmi daje mi ogromną energię. Sam nie mam dzieci, więc może właśnie dlatego mam do nich tak dużo zapału. Poza tym dzieciaków nie da się oszukać. Mam z nimi świetny kontakt, bo ja nie ściemniam. Mówię im wprost: "Jestem nerdem, gram na akordeonie". One też są takimi nerdami i od razu się śmieją, kiedy mówię: "No powiedzcie, kto normalny gra na fagocie?". Rozmawiamy o tym na luzie, ale tłumaczę też dzieciakom, że nie każdy z nich musi w przyszłości zostać zawodowym muzykiem. Niemniej, dzięki edukacji muzycznej już teraz zyskują pewien unikalny język, którego inni nie znają. Moi nauczyciele zawsze powtarzali: "Obojętnie, co będziecie robić w życiu, to wam się przyda". To, że dzieci w tej chwili chodzą do szkoły muzycznej albo grają w szkolnym zespole czy w domu kultury - to jest po prostu coś pięknego.

Skoro masz tak dobrą energię w kontakcie z dziećmi, to nigdy nie rozważałeś, żeby zostać rodzicem?

- Wiesz co? My z moją żoną, Dorotą, spotkaliśmy się bardzo późno i przez długi czas po prostu nie chcieliśmy mieć dzieci. Kiedy w końcu zaczęliśmy o tym rozmawiać i okazało się, że to wcale nie jest takie łatwe, to z różnych powodów odpuściliśmy. Nie staraliśmy się jakoś usilnie, ale wyszło na to, że w moim przypadku to nie byłaby prosta sprawa. Dużo o tym rozmawialiśmy. Mamy wielu znajomych, którzy może nie powiedzą tego wprost, ale widzimy, jak bardzo zmieniło się ich życie po tym jak zostali rodzicami.

W sensie, że na trudniejsze czy po prostu stało się inne?

- Stało się inne, ale chcę też powiedzieć, że nie każdy musi i nie każdy powinien być rodzicem. Ja spędzam sto czterdzieści dni w roku poza domem. Znam dzieci rodziców, którzy żyją i pracują tak jak ja - niezależnie od tego, czy to są osoby znane, czy nie - i oni tak naprawdę nie mają czasu dla swoich dzieci. Moja Dorota powiedziała mi wprost: "Ty i tak dalej będziesz spędzał sto czterdzieści dni poza domem". Do mojego stylu życia doszłyby więc ogromne wyrzuty sumienia związane z nieobecnością w wychowaniu dzieci. Nie ukrywam, że im jestem starszy, tym bardziej się cieszę, że nie mamy dzieci.

Tak myślisz?

- Tak. To, że mam dobry kontakt z dziećmi, wcale nie oznacza, że byłbym dobrym ojcem. Na pewno jestem też na to zbyt dużym egocentrykiem. Wiem, że ludzie mówią, iż po narodzinach dziecka ta postawa się zmienia, ale trudno mi się do tego odnieść, bo prawda jest taka, że nie wiem tego. Widziałem jednak zbyt wiele małżeństw, które rozpadły się właśnie przez to, że jedno z rodziców nie potrafiło sobie poradzić z koniecznością oddania części swojego życia lub przelania większości uwagi na drugą istotę. To wciąż jest temat tabu, ale nierzadko tak bywa. W każdym razie tak wyszło w naszym życiu, ale ani razu nie żałowaliśmy tej decyzji.

Ostatnie pytanie. Czy wiesz, czego chcesz w życiu?

- Chciałbym móc cały czas tworzyć. Chciałbym robić rzeczy, z których jestem dumny, i chciałbym pożyć jeszcze co najmniej te trzydzieści, czterdzieści lat ze swoją żoną. Nic więcej. Naprawdę, moim marzeniem jest po prostu żyć u boku żony. Marzę o maleńkim domku na działce, o podróżowaniu z Dorotą - co zresztą uwielbiamy - i z pokorą proszę o to, żeby to moje ciało jeszcze jakoś funkcjonowało. Niczego więcej nie potrzebuję.

To urocze, że nie powiedziałeś "chciałbym pożyć jeszcze trzydzieści lat", ale że warunkiem koniecznym jest spędzenie tego czasu z żoną.

- Tak. Ja wiem, że nie zagram koncertu na Stadionie Narodowym, ale to nie jest istotne. Jak w danym mieście przyjdzie na mój występ sto czy sto pięćdziesiąt osób, to jestem przeszczęśliwy. Naprawdę skłamałbym, gdybym powiedział, że czegoś mi w życiu brakuje. Mam olbrzymie szczęście i po prostu dobre życie. Jak każdy artysta czasem pomarudzę, że może mógłbym mieć więcej, ale wtedy to właśnie moja żona - która jest po psychologii - zawsze mnie strofuje i przypomina mi o tym, żebym cieszył się z tego, co mam. Dorota często sprowadza mnie na ziemię.

Jest twoim lustrem?

- Tak. Żyjemy w świecie social mediów, tym ciągłym pędzie, wszystko dookoła nas rozprasza. Dorota potrafi mnie idealnie naprowadzić na właściwą perspektywę. Doceniam z całego serca, że potrafi mi powiedzieć: "Zatrzymaj się na chwilę i doceń to, co masz".





