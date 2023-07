Czesław Michniewicz zadowolony z gościny Saudyjczyków. "Miłe przywitanie"

Czesław Michniewicz w ubiegłym roku był selekcjonerem "Biało-Czerwonych" na mundialu w Katarze. Z naszą reprezentacją rozstał się chwilę po zakończeniu turnieju. Swoje obowiązki przestał pełnić końcem grudnia 2022 roku. Powodem odejścia szkoleniowca był rozczarowujący stylu gry naszych Orłów na mistrzostwach świata. Ponadto duży wpływ na decyzję PZPN miała tzw. " afera premiowa ", która rozpętała istną burzę w sieci. Przyczyną awantury była kwestia nagrody finansowej dla piłkarzy. Nasza drużyna za awans do fazy pucharowej miała otrzymać premię z rządowych środków w wysokości 30-50 milionów złotych. Propozycję miał złożyć sam premier Mateusz Morawiecki. Media donosiły, że powstał konflikt na linii piłkarze-selekcjoner. Z różnych źródeł wynikało, że gracze i sztab szkoleniowy mieli spierać się o to, jak podzielić te pieniądze, co tylko rozjuszyło kibiców. Wpłynęło to negatywnie na wizerunek kadry i Czesława Michniewicza.