Czesi odkryli karty. W takich strojach pokażą się sportowcy na igrzyskach olimpijskich

Kiedy Czeski Komitet Olimpijski zwrócił się do mnie z propozycją stworzenia kolekcji wpisów, powiedziałem, że wiem, co chcę robić. Ale oczywiście w ogóle nie wiedziałem, bo takie zadanie wcale nie jest proste

Następnie zdradził, skąd wziął się u niego pomysł na wspomniane płaszcze. "Naprawdę noszą go wszyscy. To była jedna z trzech rzeczy, które chciałem zaprezentować w kolekcji. Łączenie Republiki Czeskiej z Francją (...) Drugą rzeczą była czeska duma, którą reprezentuje trójkolorowy, którego kolory są w jakiś sposób przesunięte, a także te symbole, znaczki" - ogłosił.

Następnie kobieta dobitnie wypowiedziała się w spawie twórczości kolegi po fachu, którego kreacje założą nasi sąsiedzi w Paryżu. "To dzieło sztuki i kultury, a nie klauzurowe dzieło czy najnowsza kolekcja z tygodnia mody. Chociaż to właśnie w prezentacji Jana Cernego jest to bardzo modna kolekcja, a to ze względu na to, kim jest i jaka jest jego twórczość" - zaznaczyła.