Księżna Mette-Marit, która od wielu już lat zmaga się ze zwłóknieniem płuc, w połowie czerwca przeszła przeszczep w Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo. Od tamtej pory żona następcy tronu Norwegii, księcia Haakona, nie pokazywała się publicznie - okres rekonwalescencji przechodziła w domowym zaciszu.

Choć lekarze wielokrotnie podkreślali, że zabieg zakończył się sukcesem i księżna ma się dobrze, poddani przez ostatnie tygodnie ze zniecierpliwieniem oczekiwali na pierwsze zdjęcia czy nagrania członkini rodziny królewskiej. Teraz wreszcie się doczekali.

W poniedziałkowy poranek na oficjalnym profilu norweskiej rodziny królewskiej na Instagramie pojawiły się zdjęcia księcia Haakona i księżnej Mette-Marit, kibicujących reprezentacji Norwegii podczas meczu 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata z Brazylią.

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Reprezentacja Norwegii na piłkarski czempionat awansowała po raz pierwszy od 28 lat. Już od pierwszego spotkania "Wikingowie" pokazali jednak, że na mundialu nie zamierzają odgrywać drugoplanowych ról i wyszli z grupy z drugiego miejsca w tabeli, plasując się tuż za reprezentacją Francji.

W fazie pucharowej Skandynawowie w pierwszej kolejności odprawili z kwitkiem reprezentację Wybrzeża Kości Słoniowej, wygrywając mecz na stadionie w Dallas 2:1. W niedzielny wieczór natomiast stawili czoła Brazylijczykom i sprawili nie lada sensację, pokonując "Canarinhos" 2:1. W ćwierćfinale podopieczni Stale Solbakkena zmierzą się z reprezentacją Anglii w sobotę 11 lipca o godzinie 23.00 czasu polskiego. Ekipa Thomasa Tuchela w/16 finału wygrała z Meksykiem 3:2.

Relację "na żywo" z tego spotkania śledzić będzie można na stronie Interii. Serdecznie zapraszamy.

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