Cristiano Ronaldo zapewnił matce dostatek. Żyła w skrajnej biedzie, teraz pławi się w luksusach

Cristiano Ronaldo już teraz jest jedną z największych legend światowej piłki. Do sukcesu doszedł dzięki m.in. poświęceniu, tytanicznej pracy, talentowi i determinacji. A wcale nie miał łatwego startu. Początkowo grywał w piłkę wraz z kolegami na maderskiej ulicy, a później zapisał się do miejscowego klubu CF Andorinha. Nie miał pieniędzy na piłkarski sprzęt. Biegał po boisku w starych, podartych i pożyczonych butach.

W rodzinnym domu piłkarza nie przelewało się. I to do tego stopnia, że matka Cristiana, kiedy to zaszła w czwartą ciążę, chciała dokonać aborcji. Lekarz starał się odwieść ją od tego pomysłu, lecz na próżno. Maria Dolores dos Santos Aveiro była zdeterminowana. Gdy doktor odmówił jej pomocy w usunięciu ciąży, poszła za radą koleżanki i spróbowała domowej metody, która miała doprowadzić do poronienia.

Wypiła dużo gorącego ciemnego piwa, a potem biegała, ile sił w nogach i tchu w płucach. Lecz to na nic. Wówczas zmieniła zdanie. Jak sama zrelacjonowała w swojej książce, pomyślała, że "jeśli Bóg chce, to niech to dziecko się narodzi". Tak na świat przyszedł Cristiano Ronaldo.



Sportowiec poznał dramatyczną historię i wybaczył matce.

Gdy się dowiedział, powiedział mi: Zobacz, mamo, chciałaś dokonać aborcji, a teraz to ja utrzymuję dom - wyjawiła.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo z mamą /Oscar Gonzalez/NurPhoto /Getty Images



Siostra Ronalda przyznała, że w domu były skromne warunki

Maria Dolores dos Santos Averio latami żyła w skrajnej biedzie. Ledwo wiązała koniec z końcem. O tym, jak wyglądało życie w domu rodzinnym, i w jak skromnych warunkach żyli, pisała siostra Ronalda , Katia Aveiro.

Urodziłam się w starym domu, a moje łóżko było wsparte na cegłach. Gdy byłam jeszcze dzieckiem (nie wstydzę się tego powiedzieć), zostałam ugryziona w twarz przez mysz. Dzięki Bogu, moja mama przybyła na czas, bo inaczej byłabym dzisiaj dużo brzydsza - wyjawiła na Instagramie.

Los Marii i jej dzieci całkowicie odmienił się po tym, jak Cristiano zaczął zarabiać naprawdę spore pieniądze. Nie zapomniał o bliskich i pomógł im. Katia wcześniej zdradziła, że to matka nauczyła ją i jej rodzeństwo tego, że należy się ze sobą dzielić.



Cristiano Ronaldo zapewnił matce luksusowe życie. Ale wcale nie jest kolorowo

Matka zawodnika Manchesteru United także prowadzi swój profil na Instagramie. Pokazuje tam, jak wygląda jej życie pełne luksusów. Mieszka w pięknym domu na Maderze. Ciekawostką jest, że na ścianie w korytarzu wisi... obraz z gwiazdorem reprezentacji Portugalii i rodziną.



Jej codzienność to teraz luksusowe wczasy i wycieczki, kąpiele w basenie, zakupy, drogie ubrania, loty prywatnym samolotem, przejażdżki komfortowymi samochodami, kosztowanie najróżniejszych smakołyków i... prowadzenie biznesu. Wygląda na to, że Maria Aveiro dostaje sporo propozycji współpracy, ponieważ zatrudniła do pomocy specjalną firmę. Wydała nawet oświadczenie w tej sprawie.



Nie wiem, czy kiedykolwiek mówiłam wam o agencji reklamowej i menadżerskiej, która dba o wszystko: o mnie i moje życie zawodowe. To oni odpowiadają za negocjacje i ewentualne kontrakty. Ufam im tak bardzo, że nawet nie podpisuję umów. Mądrością, jaką nabyłam wraz z wiekiem, była umiejętność delegowania obowiązków tym, którzy znają się na temacie bardziej ode mnie. Moim zadaniem jest bycie sobą, taką, jaką wszyscy mnie znają - wyjawiła.

Jednak w tej sielance nie brakuje też dramatów. Kobieta zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2019 roku usłyszała straszną diagnozę - stwierdzono u niej nawrót raka piersi. Ponad 10 lat temu przeszła operację usunięcia zmiany, lecz choroba zaatakowała znowu.



Z kolei w marcu zeszłego roku matka piłkarza przeszła udar mózgu spowodowany zakrzepem krwi. Wcześniej narzekała na problemy natury kardiologicznej. Po udarze lekarzom udało się jej pomóc.



Dziękuję wszystkim za wiadomości wsparcia dla mojej mamy. Jest w stabilnym stanie i dochodzi do siebie w szpitalu. Ja i moja rodzina chcemy podziękować zespołowi medycznemu za opiekę nad mamą i prosimy o poszanowanie naszej prywatności w tym czasie - pisał Ronaldo w mediach społecznościowych.

Po trudnych doświadczeniach Maria jeszcze bardziej docenia życie i to, co ma, czemu często daje wyraz z przepełnionych optymizmem wpisach na Instagramie. Jest też wierną kibicką swojego syna oraz Sportingu Lizbona, pierwszego klubu w profesjonalnej karierze Cristiana.



Cristiano musi tu wrócić. Gdyby to zależało tylko ode mnie, już grałby tu znowu. Cristiano lubi oglądać mecze Sportingu. Mówiłam mu: 'Synu, zanim umrę, chcę, żebyś wrócił do Sportingu'. Odpowiedział, że zobaczymy. Ale jeśli mu się nie uda, to może grać tu Cristianinho [najstarszy syn piłkarza - przyp. red.] - powiedziała podczas spotkania w podcaście "ADN de Leao" organizowanym przez Sporting Lizbona.

