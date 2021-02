Cristiano Ronaldo (35 l.) to zdecydowanie jeden z najsławniejszych piłkarzy na świecie. Sportowiec spełnia się nie tylko w roli zawodnika na boisku - od wielu lat jest również przykładnym ojcem. W tajemnicy pozostaje jednak… tożsamość ich matek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cristiano Ronaldo: Gra bez kibiców jest nudna. Wolę już być wygwizdywany. Wideo © 2020 Associated Press

Wygląda na to, że niegdyś znany ze swoich miłosnych podbojów Ronaldo postanowił się ustatkować. Sportowca łączono m.in. z Paris Hilton, Jennifer Lopez, Kim Kardashian i Iriną Shayk. Obecną partnerką Ronaldo jest Georgina Roriguez. Para doczekała się nawet potomka!

Reklama

Piłkarz od zawsze marzył o wielkiej rodzinie. W wywiadzie dla "L'Equipe" wyznał: "Chciałbym mieć siedmioro dzieci i tyle samo Złotych Piłek. Czasami jestem rozczarowany tym, co wydarzyło się na boisku. Prowadzę dialog sam ze sobą i mówię: "Możesz robić to lepiej". Ale kiedy przyjeżdżam do domu, spotykam się z rodziną, przyjaciółmi, wszystko się zmienia. Mam inny punkt odniesienia".

Instagram Post

Ronaldo doczekał się już czwórki pociech. Tajemnicą jest jednak tożsamość matek dzieci. Wiadomo tylko, że córka Alana Martina, która urodziła się w 2017 roku, jest dzieckiem Cristiano i jego partnerki Georginy Rodriguez. Pozostałe dzieci Portugalczyka: Mateo, Eva Maria i Cristiano Junior urodziły surogatki.

Jakim jest ojcem?