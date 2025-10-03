Cristiano Ronaldo od lat udowadnia, że jest nie tylko jednym z najlepszych piłkarzy w historii futbolu, ale także sprawnym biznesmenem. Portugalski gwiazdor, który w 2020 roku - jak donosił "The Sun" - został pierwszym zawodnikiem na świecie z zarobkami przekraczającymi miliard dolarów, konsekwentnie rozwija swoje imperium poza boiskiem. Teraz nadszedł czas na kolejną inwestycję - otwarcie kliniki transplantacji włosów w Rijadzie.

Wielka chwila dla Cristiano Ronaldo. U jego boku Georgina Rodriguez

Na uroczystym otwarciu nie mogło zabraknąć narzeczonej piłkarza, Georginy Rodriguez. Para, jak zwykle, zwróciła na siebie uwagę stylizacjami - Cristiano postawił na elegancki, ale stonowany zestaw: czarne spodnie, ciemną koszulę i mokasyny z białą podeszwą. Georgina natomiast zachwyciła w bieli - do spódnicy i sweterka dobrała klasyczne szpilki, tworząc minimalistyczny, a zarazem bardzo kobiecy look.

Dla Ronaldo to już kolejny krok w branży medyczno-kosmetycznej. Pierwszą klinikę transplantacji włosów otworzył w 2019 roku w Madrycie. "Oprócz piłki nożnej, jestem też pasjonatem zdrowia, technologii i badań. To obszary, w które chcę inwestować" - podkreślał wówczas Portugalczyk. Od tamtej pory sieć placówek rozrosła się do kilkunastu oddziałów, głównie w Europie - m.in. w Barcelonie, Lizbonie, Porto, Mediolanie czy Rzymie. Kilka lat temu CR7 wkroczył także do Azji - otwierając klinikę w stolicy Omanu, Maskacie. Rijad jest więc kolejnym, ale z pewnością nie ostatnim przystankiem na biznesowej mapie piłkarza.

Trudno się dziwić, że Ronaldo angażuje się w tak różnorodne projekty. Jego majątek pozwala mu na inwestowanie w branże, które gwarantują wysoką stopę zwrotu. Poza klinikami Portugalczyk jest właścicielem sieci hoteli, perfum, a także marki odzieżowej, specjalizującej się m.in. w produkcji bielizny. W rodzinnej Maderze otworzył również muzeum poświęcone własnej karierze sportowej, które co roku przyciąga tysiące turystów.

Otwarcie kliniki w Rijadzie to jednak coś więcej niż kolejna pozycja w portfolio. Od początku 2023 roku Ronaldo mieszka w Arabii Saudyjskiej, gdzie reprezentuje barwy Al-Nassr. Wybór lokalizacji nie jest więc przypadkowy - piłkarz inwestuje w miejscu, które obecnie jest jego domem. Władze kraju od lat stawiają na rozwój nowoczesnych usług medycznych i estetycznych, a obecność marki sygnowanej nazwiskiem Ronaldo tylko zwiększa prestiż tej branży.

