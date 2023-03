Cristiano Ronaldo przyłapany w luksusowym aucie. "Cacko" warte fortunę

Cristiano Ronaldo od lat cieszy się mianem jednego z najlepszych piłkarzy w historii futbolu. Portugalczyk co prawda nie osiąga już takich sukcesów, jak w czasach, gdy występował w barwach Realu Madryt , jednak nadal cieszy się sporym uznaniem w piłkarskiej społeczności.

Los uśmiechnął się do Portugalczyka pod koniec ubiegłego roku. Spore zainteresowanie "bezrobotnym" piłkarzem wyraził saudyjski klub Al-Nassr. W styczniu CR7 oficjalnie został zawodnikiem "Rycerzy Nadżdy". Podpisanie 2,5-letniego kontraktu było dla Ronaldo znakomitą decyzją. Stał się on bowiem najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie. W barwach drużyny z Rijadu będzie on zarabiał aż 214 mln dolarów rocznie.