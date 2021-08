Brytyjskie i hiszpańskie media rozpisują się o dodatkowym aspekcie transferu Cristiano Ronaldo do Manchesteru United. Okazuje się, że Portugalczyk zamierza otworzyć w Manchesterze kolejny hotel ze swojej sieci ekskluzywnych placówek tego typu. Wcześniej otworzył podobny hotel m.in. w Nowym Jorku czy Madrycie, we współpracy z Grupo Pestana.

Hotel w nowej lokalizacji ma zostać otwarty w ciągu 18 miesięcy. Ma to być w założeniu pierwszy krok w planowanej ekspansji sieci hotelowej na całą Wielką Brytanię.

"Futbol zawsze był dla Cristiano najważniejszy. Ale dociera powoli do takiego etapu swojej kariery, kiedy patrzy też nieco bardziej w przyszłość - na to, co po karierze" - komentuje dla "The Sun" źródło zorientowane w sprawie.

Nowa placówka hotelowa Ronaldo ma liczyć 150 pokoi, a jej stworzenie ma pochłonąć ok. 30 milionów euro. Co więcej, Portugalczyk ma już w planach kolejne projekty - m.in. otwarcie podobnego ekskluzywnego hotelu w Paryżu.



