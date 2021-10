W zeszłym roku ogłoszono, że Cristiano Ronaldo został pierwszym piłkarzem w historii, który zdołał zgromadzić majątek wart miliard dolarów. Zawodnik zarabia nie tylko na graniu w piłkę. Jest też biznesmenem - ma hotele, siłownię, restaurację, klinikę przeszczepu włosów i wiele innych interesów.

Poza tym realizuje też kontrakty reklamowe. Podpisał lukratywne umowy m.in. z marką sportową, włoskim domem mody, producentem ekskluzywnych zegarków, producentem gier komputerowych, marką szamponów do włosów i internetową pokerową platformą do gry. Zarabia też na Instagramie, gdzie zebrał gigantyczną społeczność. Obserwuje go 355 milionów internautów.

Cristiano Ronaldo właścicielem luksusowego auta wartego fortunę

Piłkarz Manchesteru United inwestuje również w... samochody. Nie jest tajemnicą, że posiada imponującą kolekcję luksusowych aut. W jego garażu znajdują się m.in. Ferrari, Bugatti, McLareny i Rolls-Royce.



Według "Daily Mirror" do tego znakomitego zbioru dołączyło kolejne cacko. Cristiano miał zostać właścicielem ekstremalnie ekskluzywnej, limitowanej wersji Bugatti Centodieci. Taki samochód kosztuje 8,5 miliona dolarów, czyli około 45 milionów złotych.

To pojazd dla naprawdę najbogatszych. Na całym świecie jest zaledwie 10 egzemplarzy tego modelu. Rozpędza się do setki w 2,4 sekundy, jego maksymalną prędkość ograniczono elektronicznie do 380 km/h. Samochód wyposażono w silnik W16 o mocy 1600 km.



Zdjęcie Cristiano Ronaldo / AFP

