Cristiano Ronaldo przybył już do Arabii Saudyjskiej. Portugalczyk ma tam rozpocząć nową zawodową przygodę w klubie Al-Nassr. W nowym otoczeniu towarzyszy mu partnerka Georgina Rodriguez.

Zagraniczne media wprost stawiają jednak pytanie: czy para, która do tej pory nie wzięła ślubu , może - według reguł obowiązujących w Arabii Saudyjskiej - bez przeszkód funkcjonować tam pod jednym dachem , czy też narazi się w ten sposób na problemy?

Kataloński dziennik "Sport" przypomina, że według tamtejszego prawa, mieszkanie pary bez ślubu pod jednym dachem nie jest dozwolone. To oczywiście reguła, która ma swoje źródło w zasadach tamtejszej religii, ale jest też umocowana w prawie.

Sytuacja Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez. "Nikt nie będzie za to ścigał"

Doszło do tego, że dziennikarze EFE skontaktowali się w tej sprawie z saudyjskimi prawnikami, by dopytać o sytuację Ronaldo. Ostatecznie odpowiedź wspomnianych ekspertów brzmi uspokajająco. Według nich, w praktyce piłkarzowi i jego partnerce nie grożą za to raczej poważne sankcje.