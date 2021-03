Gwiazdor futbolu nie może sobie pozwolić na przypadkową kontuzję. Jak się okazuje w domu nie wymieni nawet żarówki. Na szczęcie zawsze może liczyć na pomoc swoje partnerki. "On musi o siebie dbać i starać się być najlepszym w tym, co robi. Ja zajmuję się resztą" - przyznała Georgina Rodriguez.

Kilka dni temu przepiękna Argentynka na Instagramie pochwaliła się okładką dla magazynu "Sportweek". Przy okazji partnerka Ronaldo zdradziła również, jak wygląda ich wspólne życie.

Okazuje się, że piłkarz nie może wymieniać żarówek w domu!

"Nie ma możliwości, by wymieniał żarówkę w naszym domu. Czy gdybyś nazywał się Cristiano Ronaldo, wymieniałbyś żarówkę prawie sześć metrów nad ziemią? Mamy bardzo wysokie sufity, a on musi o siebie dbać i starać się być najlepszym w tym, co robi. Ja zajmuję się resztą" - wyznała w wywiadzie.



Rodriguez wyznała również, że Ronaldo nie gotuje, więc to ona lubi przygotować mu apetyczny posiłek po jego treningu.



"On nie gotuje. Po całym porannym treningu zasługuje na to, by znaleźć przy stole dobry talerz gorących potraw przygotowanych z miłością" - przytacza jej słowa "Daily Mail".



Zazdrościcie mu takiej partnerki?

