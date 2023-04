Cristiano Ronaldo chce wynająć posiadłość w Madrycie. Czynsz zwala z nóg

Cristiano Ronaldo przez wiele lat uchodził za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Choć portugalski gwiazdor nie bryluje już na boisku tak, jak jeszcze kilka lat temu, nadal jego nazwisko kojarzy się kibicom z ogromnym zaangażowaniem i widoczną gołym okiem miłością do sportu. 38-latek przez lata zarabiał krocie robiąc to, co lubi. Dzięki popisom na międzynarodowych arenach udało mu się stworzyć kolekcje luksusowym aut i budzących podziw posiadłości. Jedną z najbardziej oszałamiających rezydencji jest willa w Madrycie, którą piłkarz zakupił w 2009 roku za około 4,8 mln funtów. Jak się okazuje, posesja ta jest teraz możliwa do wynajęcia.