Cristiano i Georgina kompletnie się z tym nie kryją. Ogromne poruszenie

Historia miłości Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez od lat budzi ogromne zainteresowanie kibiców na całym świecie. Para poznała się w Madrycie, gdy kobieta pracowała jako sprzedawczyni w butiku Gucciego, i od tamtej pory tworzy jeden z najbardziej rozpoznawalnych związków w świecie sportu i show-biznesu. Georgina szybko stała się nie tylko partnerką jednego z najlepszych piłkarzy w historii, ale też influencerką i modelką o globalnym zasięgu.

W ubiegłym roku kapitan reprezentacji Portugalii po wielu latach wspólnego życia zdecydował się na kolejny krok i wręczył swojej ukochanej pierścionek zaręczynowy warty kilka milionów dolarów. To wydarzenie tylko podsyciło zainteresowanie ich relacją, która od dawna uchodzi za pełną luksusu i przepychu.

Georgina i Cristiano musieli się pochwalić. Bajecznie drogie zegarki

Georgina aktywnie działa w mediach społecznościowych, regularnie dzieląc się z fanami fragmentami swojego życia. Tym razem opublikowała wpis, obok którego kibice nie potrafili przejść obojętnie. Zaprezentowała zdjęcia, na których ona i jej narzeczony pochwalili się bajecznie drogimi zegarkami.

Jak donosi portal Pulse Sports Nigeria, fotografia została wykonana we wnętrzu samochodu marki Bugatti, którego wartość wynosi blisko 12 milionów dolarów, jednak to nie auto skradło show. Na nadgarstku Georginy dumnie błyszczał zegarek Patek Philippe Haute Joaillerie Nautilus Flyback Chronograph z białego złota, ozdobiony pełnym diamentowym cyferblatem. Jego wartość szacuje się na około 788 tysięcy dolarów, a więc około 2,9 mln złotych.

Ronaldo postawił na model tej samej marki, również robiący ogromne wrażenie - jego zegarek wyceniany jest na około 720 tysięcy dolarów, a więc blisko 2,7 mln złotych. To jednak nie wszystko, bo uwagę fanów przykuł także pierścionek zaręczynowy Georginy, wart aż 5 milionów dolarów.

Pod wpisem szybko zaroiło się od komentarzy pełnych zachwytu. Internauci nie kryli podziwu dla stylu i luksusu, jaki prezentuje para. "Kocham te zegarki! A pierścionek? Istne szaleństwo!", "Jesteście niesamowici. Uwielbiam was", czy "Bugatti, drogie zegarki, pierścionek za miliony. To jest życie! Wszystkiego dobrego, kochani" - pisali fani.

