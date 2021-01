Sergiu Hanca, piłkarz Cracovii, wraz z żoną Andreą, złożyli życzenia z okazji nowego roku. Rumuńska para zrobiła to w języku polskim.

"Niech ten nowy rok będzie dla was wyjątkowy, Życzymy wam cudownego nowego roku pełnego miłości i zdrowia. Dziękujemy za bezwarunkowe wsparcie, jesteście najlepsi" - powiedział Sergiu.



"Kochamy was wszystkich i ściskamy" - dodała Andrea.



To nie pierwszy raz, kiedy rumuńska para za pomocą mediów społecznościowych zwraca się po polsku. W czasie Bożego Narodzenia zaśpiewali wspólnie kolędę "Dzisiaj w Betlejem".



Sergiu Hanca od stycznia 2019 roku jest piłkarzem Cracovii. Razem z nim pod Wawel sprowadziła się żona Andrea, która zachwyca urodą na trybunach przy Kałuży.



Zdjęcie Sergiu Hanca z żoną Adnreą / Rafał Rusek / Newspix

