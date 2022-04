Córka znanego boksera zaatakowała inną kobietę nożem. Przyznała się do winy

Córka Floyda Mayweathera po niemal dwóch latach postanowiła przyznać się do winy. Jak się okazało, Iyanna dźgnęła nożem inną kobietę podczas przepychanki. Poszło o znanego rapera.

Mayweather przyznała się do winy. Jej wyrok będzie łagodniejszy

3 kwietnia 2020 roku Iyanna Mayweather pojechała do mieszkania rapera Youngboy, gdy ten spędzał czas wspólnie z Lapattrą Lashai Jacobs, jednocześnie będąc w związku z Mayweather. Córka boksera nakazała drugiej kobiecie opuścić mieszkanie, doszło między nimi do przepychanki w kuchni.

To właśnie wtedy Mayweather dwukrotnie dźgnęła nożem Jacobs. Pokrzywdzoną przewieziono do szpitala, a córka Floyda Mayweathera została aresztowana.

Z początku Iyanna tłumaczyła się, że to ona została zaatakowana jako pierwsza. Po dwóch latach od tego incydentu postanowiła wyjawić prawdę i przyznała, że to ona najpierw zaatakowała Jacobs nożem.

Przyznanie się do winy złagodziło początkowy wyrok Mayweather , który wynosił nawet 99 lat. Teraz 21-latka usłyszy wyrok od 2 do 20 lat, w zawieszeniu na sześć lat. Jest to złagodzenie dla osób, które popełniły dopiero pierwsze wykroczenie. Córka pięściarza będzie pod stałym nadzorem policji, czeka ją też 40 godzin prac społecznych.

Co ciekawe, Youngboy i Iyanna Mayweather doczekali się dziecka. W 2021 na świat przyszedł ich syn Kentrell Gaulden Jr.

