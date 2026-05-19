Córka Wrony i Zborowskiej nie dostała prezentów urodzinowych. Wyjawili powód

Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona są szczęśliwym małżeństwem już od siedmiu lat. W tym czasie doczekali się też dwóch córek - starszej Nadziei i młodszej Jaśminy. Ta druga w ostatnim czasie obchodziła swoje urodziny. Podobnie jednak jak jej siostra, nie otrzymała prezentów od najbliższej rodziny.

Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona nie dali córce prezentów

Już od kilku lat Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona nie dają swoim dzieciom prezentów na urodziny, a przynajmniej nie przyjmują tych od zaproszonych na imprezy gości. Stwierdzili, że tak wiele zabawek jest często im i samym dzieciom niepotrzebne, a zamiast tego można zrobić coś o wiele lepszego.

To jednak, że goście nie kupują prezentów, nie oznacza, że nie wydają pieniędzy. Wronowie pokazali zdjęcie wypełnionego różnymi pakunkami bagażnika. Okazało się, że poprosili gości o przekazanie fantów na ważny cel.

Andrzej Wrona pokazał zdjęcie bagażnika

"Na urodziny Jaśki znów poprosiliśmy gości, żeby zamiast prezentów przynieśli potrzebne rzeczy dla IOP w Otwocku. Tak wygląda full załadowane moje Volvo. Dziś jadę z dostawą" - napisał dumny Andrzej Wrona, pokazując zawartość bagażnika.

Do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku trafiły wraz z dostawą Wrony ubranka, produkty suche i pielęgnacyjne dla dzieci i niemowląt czy konieczne środki czystości. Sama mała Jaśmina mogła za to z radością świętować urodziny nawet, jeśli nie dostała góry prezentów.

