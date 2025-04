Córka Maradony oskarża medyków o śmierć ojca. "To nieludzkie"

Associated Press / © 2025 Associated Press

Córka Diego Maradony złożyła zeznania przed sądem. "Zostaliśmy oszukani"

Co więcej, córka Diego Maradony oskarżyła zespół medyczny o wprowadzenie jej rodziny w błąd. "Obiecali nam hospitalizację w domu, która nigdy się nie wydarzyła. Zmusili nas do uwierzenia w coś, co nigdy nie istniało. Zostaliśmy oszukani w najbardziej okrutny sposób, aby podtrzymać to kłamstwo" - stwierdziła.