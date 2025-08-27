Córka Adama Małysza, Karolina Małysz-Czyż ma do czynienia z mediami od lat, ale sama stara się trzymać z daleka od błysku fleszy. Jak wspominała w jednym z wywiadów, podczas okresu największej popularności jej ojca, już wystarczająco napatrzyła się na to, z czym to wszystko się wiąże. Teraz stara się zachowywać odpowiedni balans.

Karolina Małysz: Teraz nie pozostaje nam nic innego

"Razem z mamą trzymałyśmy się od świata celebrytów z daleka. Nie miałyśmy ochoty do niego wchodzić, ale zostałyśmy w pewien sposób do niego wciągnięte. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak odnaleźć się w nim. (...) Nie pcham się jednak do tego świata. Chcę iść swoją drogą" - opowiadała parę lat temu w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego".

Gdy w 2021 roku wychodziła za mąż za Kamila Czyża, nie do końca udało jej się zachować to tak ważne wydarzenie w tajemnicy, nad czym bardzo ubolewała.

"Do samego końca staraliśmy się w tajemnicy trzymać datę i miejsce. Każdy, kto dostał zaproszenie, był proszony o to, by utrzymać to w tajemnicy. Dwa tygodnie przed ślubem krążyły plotki po Wiśle o naszym ślubie, ale na szczęście były one różne. Nie były do końca prawdziwe i to mnie podtrzymywało na duchu. W dniu ślubu mieliśmy już jednak paparazzi pod oknami. Na szczęście uszanowali sam ślub" - wspominała w tym samym wywiadzie Karolina.

Karolina stara się jednak wykorzystać zdobytą popularność i nazwisko do promowania swego kanału podróżniczego. Wraz z mężem kochają bowiem dalekie wyprawy i postanowili z tego uczynić sposób na życie. Na Instagramie zamieszczają różne kadry dotyczące ich podróży, nie brakuje też ciekawostek z odwiedzanych przez nich miejsc.

Córka Małysza przekazała przejmujące wieści. Prosi ludzi tylko o jedno

W poniedziałek w nocy na podróżniczym instagramowym koncie Karoliny i Kamila pojawił się niespodziewanie nowy wpis. Córka skoczka postanowiła podzielić się bowiem z fanami kilkoma refleksjami na temat swego obecnego życia małżeńskiego.

"Często mówimy sobie, że marzenia są ważne, ale odkładamy je na później - bo praca, bo obowiązki, bo 'teraz nie jest najlepszy moment'. A prawda jest taka, że ten najlepszy moment nigdy nie przyjdzie sam. Trzeba go stworzyć" - zaczęła córka skoczka.

Potem dodała, że wraz z mężem podjęli swego czasu decyzję, że wszystkie pieniądze będą przeznaczać na wyjazdy. To całkowicie odmieniło ich życie.

"My postanowiliśmy, że zamiast kupować kolejne rzeczy, wolimy inwestować w przeżycia. To właśnie wspólne wyprawy, nowe miejsca, zmęczenie na szlaku i śmiech w drodze sprawiają, że czujemy się naprawdę szczęśliwi. Rzeczy się zużyją, a wspomnienia zostają z nami na zawsze" - wyznała.

Na koniec zwróciła się z pewnym apelem do obserwujących ją na Instagramie ludzi. Prosi ich tylko o jedno, by nie odkładali swych marzeń, bo potem może być już za późno.

"Więc jeśli masz jakieś marzenie - nie odkładaj go. Zrób pierwszy krok, zaplanuj, ruszaj. Bo życie to nie lista rzeczy do kupienia, tylko lista historii do przeżycia" - przekazała Karolina Małysz.

