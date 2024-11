Córka Małysza i jej mąż sami przekazali informacje. Teraz już wszyscy wiedzą

Karolina Małysz i jej mąż prowadzą profil podróżniczy

Kiedy Adam Małysz odnosił największe sukcesy, jego córka dopiero dorastała. Rodzice wówczas chronili ją przed mediami, by miała spokojne dzieciństwo. Kiedy dorosła, sama zdecydowała, że chce być częścią świata medialnego. Do celebrytki wprawdzie jej daleko, ale za to udziela się w sieci.