W sobotnie popołudnie brytyjskie i światowe media obiegły zdjęcia z wyjątkowej uroczystości. Holly Ramsay, córka jednego z najsłynniejszych szefów kuchni na świecie, powiedziała sakramentalne "tak" Adamowi Peaty'emu - wielokrotnemu mistrzowi olimpijskiemu i rekordziście świata w pływaniu. Ślub odbył się w imponującym, wiktoriańsko-gotyckim kościele Bath Abbey w południowo-zachodniej Anglii i od razu stał się jednym z najgłośniejszych wydarzeń towarzyskich tego roku.

Holly Ramsay i Adam Peaty wzięli ślub

Gordon Ramsay od blisko 30 lat jest mężem Tany Hutcheson, z którą wychował sześcioro dzieci - trzy córki i trzech synów. Jedną z nich jest właśnie 25-letnia Holly, którą Ramsay z dumą poprowadził do ołtarza w ten weekend. Znany kucharz nie krył wzruszenia i radości, dzieląc się tą chwilą w mediach społecznościowych. "Jestem tak szczęśliwy, że mogę poprowadzić tę niesamowitą pannę młodą do ołtarza. Zyskałem cudownego zięcia. Kocham cię, Holly. Nie mógłbym być bardziej dumny" - napisał na Instagramie.

Wybranek córki Ramsaya nie jest postacią anonimową w świecie sportu. Jest to bowiem Adam Peaty - jeden z najwybitniejszych pływaków w historii brytyjskiego sportu, trzykrotny mistrz olimpijski i wielokrotny medalista mistrzostw świata.

Na ślubie córki restauratora i utytułowanego pływaka pojawiło się wielu znanych gości. W Bath Abbey pojawili się m.in. David i Victoria Beckhamowie, biznesmenka i osobowość telewizyjna Sara Davies oraz juror brytyjskiego "MasterChefa" Marcus Wareing.

Para zaręczyła się we wrześniu 2024 roku, czym Holly pochwaliła się w mediach społecznościowych. Uwagę fanów przyciągnął imponujący pierścionek z żółtym diamentem, nad którym Peaty pracował niemal rok we współpracy z jednym z luksusowych brytyjskich jubilerów. Teraz relacja córki kulinarnego giganta i gwiazdy światowego pływania doczekała się formalizacji.

Holly Ramsay i Adam Peaty wzięli ślub Karwai Tang Getty Images

Adam Peaty AFP

Holly Ramsay i Adam Peaty John Walton - PA Images Getty Images