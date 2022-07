W grudniu 2013 roku Michael Schumacher uległ wypadkowi podczas jazdy na nartach w Alpach. Konsekwencje upadku i wywołanego nim urazu głowy okazały się bardzo poważne. Musiał przejść kilka operacji mózgu , przez pół roku był utrzymywany w śpiączce farmakologicznej . Do dziś niemiecki kierowca wyścigowy pozostaje całkowicie wyłączony z życia publicznego , a jego stan zdrowia jest ścisłą tajemnicą .

W dokumencie Netfliksa, który premierowo wyemitowano w zeszłym roku, przytoczono dość enigmatyczne wypowiedzi rodziny. " Wszystkim brakuje Michaela, ale on nadal tu jest. Może i jest inny, ale nadal jest z nami i to daje nam siłę " - mówiła żona "Schumiego", Corinna Schumacher .

Żona Michaela Schumachera cała we łzach. Odebrała nagrodę w imieniu męża

Byliśmy zespołem nie do pokonania. Michael uwielbiał pracować, a zespół uwielbiał pracować dla niego. Tęsknimy za nim tutaj. Michael ma wspaniałą rodzinę. Podobnie jak moja żona Michelle, jego żona Corinna jest jedną z najsilniejszych kobiet, jakie znam

Tuż po uroczystości Jean Todt raz jeszcze zabrał głos i starał się wyjaśnić poruszenie żony Schumachera . "To po prostu przychodzi. Także w przypadku Corinny. Nikt nie planował, żeby było tak emocjonalnie, żeby nawet łzy się polały. Dobrze jest nie zawsze się kontrolować " - tłumaczył "Bildowi".

"Jestem bardzo zraniony tym, co się dzieje. Setki razy próbowałem skontaktować się z jego żoną Corinną, ale ona nie odpowiada. Zapytałem Jeana Todta, czy mogę odwiedzić Michaela w szpitalu, ale kazali mi czekać. Zadzwoniłem ponownie i nie odpowiedzieli. Nie spodziewałem się takiego stosunku do siebie. Nie pozwolili mi go zobaczyć, mówiąc, że jest za wcześnie, a teraz jest za późno. Od tamtej pory słyszeliśmy tylko kłamstwa. Był dla mnie jak syn i nawet dzisiaj boli, gdy o tym mówię" - żalił się.