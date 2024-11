Conor McGregor w tarapatach. Stanął przed sądem, poważne zarzuty

Kobieta oskarża Conora McGregora i jego przyjaciela o napaść. Panowie złożyli zeznania przed sądem

Zawodnik MMA miał zaprosić Ni Lamhain i jej znajomą do hotelu , a wkrótce dołączył do nich przyjaciel McGregora, James Lawrence. Według zeznań cytowanych przez “The Sun", gwiazdor UFC miał naciskać na Nikitę Ni Lamhain, aby odbyła z nim stosunek seksualny . Ta jednak odmawiała, ponieważ była wówczas w trakcie miesiączki.

Mimo to Irlandczyk miał nalegać na zbliżenie, a ostatecznie miał posunąć się do ostateczności i zmusić towarzyszkę do stosunku płciowego. "Zobaczycie zdjęcia jej dłoni i nadgarstków, które są czarne i sine. Zobaczycie, że jej lewa pierś ma krwawe zadrapanie. Zadrapanie jest tam, ponieważ nosiła zegarek i trzymała ręce w górze, aby się chronić. Została przyciśnięta, a zegarek oszpecił jej pierś. Pan McGregor odwraca ją, chwyta jej ramię i ciągnie za szyję. Nie może oddychać. I robi to ponownie. Za trzecim razem ona się poddaje. Nie może się już dłużej temu oprzeć. W trakcie tego mówi: "Teraz wiesz, jak to było być w Oktagonie"" - mówił w sądzie prawnik oskarżycielki, John Gordon.