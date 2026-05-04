Coming out polskiej olimpijki, a teraz to. Posypały się gratulacje

Amanda Gawron

Linda Weiszewski nie może narzekać na brak wrażeń. Krótko po debiucie na igrzyskach olimpijskich Polka dokonała coming outu i wyznała, że jest w związku z Isabelle McKellar. Teraz obie panie przekazały światu kolejne radosne wieści. Na reakcję ze strony internautów wcale nie musiały długo czekać - błyskawicznie posypały się gratulacje.

Linda Weiszewski pierwszą połowę 2026 roku z pewnością zapamięta na długo. 27-latka przeszła do historii jako pierwsza Polka, która wystartowała na zimowych igrzyskach olimpijskich w rywalizacji monobobów. W zmaganiach indywidualnych zajęła siedemnaste miejsce, a następnie z Klaudią Adamek brała udział w zawodach dwójek. Panie uplasowały się ostatecznie na osiemnastej pozycji. O naszej reprezentantce było jednak głośno nie tylko ze względu na kwestie czysto sportowe - podczas imprezy czterolecia w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo Polka zdecydowała się na coming out i wyznała, że od jakiegoś czasu jest w związku z Isabelle McKellar. 

"Znamy się od prawie roku. Isabelle jest dla mnie dużym wsparciem. Jej obecność mnie uspokaja. Bardzo się cieszę, że mam taką osobę, która mnie wspiera w życiu, a ludzie niech sobie piszą, co chcą. Jestem człowiekiem, jak każdy inny, a połączyła nas miłość. Nie wiem, co powiedzieć. (...) Żyjemy w takich czasach, w których takie związki powinny być czymś normalnym, a nie obrzucane - za przeproszeniem - gównem. To nie działa na mnie, kiedy ludzie piszą na mój temat pierdoły" - wyznała później Weiszewski w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interii Sport.

Linda Weiszewski zaręczona. Ukochana pochwaliła się pierścionkiem

Choć sezon zimowy dobiegł końca, Linda Weiszewski ponownie zwróciła uwagę kibiców i dziennikarzy. Bobsleistka, która chętnie dzieli się z kibicami nowinkami z życia prywatnego i zawodowego, tym razem w mediach społecznościowych zamieściła wpis, wobec którego nie da się przejść obojętnie. Wraz z Isabelle McKellar opublikowały serię romantycznych kadrów, a uwagę przykuł... ogromny pierścionek zaręczynowy na palcu jednej z pań.

"Żadna ilość czasu spędzonego u Twego boku nigdy nie będzie wystarczająca. Dziękuję Ci za to, że pokazałaś mi, jak powinno wyglądać życie. Nie mogę się doczekać, aż zostanę twoją żoną, moje kochanie" - napisała McKellar.

Pod wpisem pary od razu zaroiło się od komentarzy. Internauci oraz koleżanki po fachu Weiszewski błyskawicznie pospieszyli z gratulacjami.

