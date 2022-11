Coming out olimpijki. ''Chciałam otwarcie to powiedzieć''

Jestem biseksualna. Zanim na nowo rozpoczną się zimowe zmagania chciałam otwarcie Wam o tym powiedzieć. Szczególne dla tych, którzy czują się 'inni' i chcą wiedzieć, że są też takie osoby jak ja. Jestem tu, by Was reprezentować i pokazać, że jesteśmy normalni. Możemy robić co tylko chcemy. Do osób, które wolą szerzyć nienawiść w internecie — wiedzcie, że nie zabije ona miłości. Do tych, którzy nie wiedzą o czym mówię — poszukajcie w Google. Doceniam szczególnie wszystkich tych, którzy mnie teraz wspierają

~ - napisała Johnson.