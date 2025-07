Coco Gauff wzięła przykład z Aryny Sabalenki. Musiała się pochwalić

Coco Gauff po historycznym sukcesie na kortach Rolanda Garrosa nie mogła liczyć na powtórkę z rozrywki w Wielkiej Brytanii. Amerykanka miała nadzieję na zdobycie mistrzostwa Wimbledonu, na ten wyjątkowy turniej przygotowała nawet specjalną sukienkę tenisową - firma New Balance połączyła bowiem siły z brytyjską pracownią Saville Row, aby stworzyć kreację nawiązującą nie tylko do historii SW19, ale także do dotychczasowej kariery amerykańskiej gwiazdy. Niestety, Gauff z szansami na końcowe trofeum pożegnała się już na etapie pierwszej rundy, w której pokonana została przez Dajanę Jastremśką 6:7(3), 1:6.