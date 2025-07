Coco Gauff na językach po porażce na Wimbledonie. Mówią tylko o tym

Swoim projektem młoda tenisistka chciała nawiązać do tradycji Wimbledonu, dlatego też na dopasowanym gorsecie znalazły się zapierające dech w piersiach hafty przedstawiające truskawki, kwiaty i motyle . Nie zabrakło także elementów inspirowanych życiem prywatnym Amerykanki - haftowany jaguar symbolizuje hart ducha i waleczność Coco, palmy natomiast są nawiązaniem do Delray Beach na Florydzie, a więc miejscowości, w której dorastała dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa.

"We współpracy z Coco zaprojektowaliśmy look, który oddaje hołd jej talentowi, postawie i wszystkiemu, co reprezentuje jako sportowiec. Skorzystaliśmy z dziedzictwa rzemiosła i wydajności New Balance, aby stworzyć coś godnego sceny Wimbledonu. Łącząc styl i sport w świeży, wzniosły sposób, ten projekt został stworzony, aby pozwolić Coco zabłysnąć" - wytłumaczyła przedstawicielka New Balance, Julie Pike, cytowana przez portal "Sports Illustrated".