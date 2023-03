Co za wynik Igi Świątek! Polka nie miała sobie równych, była bezbłędna

Jakiś czas temu rzuciła wyzwanie rodakom. Kobieta zachęcała kibiców do przeczytania co najmniej dwunastu książek w tym roku. Sama też często czyta, co można zauważyć na jej Instagramie. Jednym z zainteresowań Świątek jest również twórczość popularnej artystki, Taylor Swift. W 2022 r. pierwszą rzeczą, którą tenisistka otrzymała na Boże Narodzenie, było winylowe wydanie "Midnights" piosenkarki.