Co za wpis mistrzyni olimpijskiej. "Uwaga! Orka atakuje"

Biegaczka w mediach społecznościowych chętnie dzieli się tym, co dzieje się u niech w czasie ciąży. Jak podkreślają jej liczni fani, Hołub-Kowalik promienieje, a ciąża jej służy. Ona sama patrzy na to jednak ze sporym przymrużeniem oka.

"Uwaga! Orka atakuje. Ciąża to cudowny czas, bo wiesz, że pod sercem nosisz małego człowieka. Przychodzi jednak taki moment, kiedy patrzysz w lustro i nie wierzysz, że to Ty... Walczę sama ze sobą o akceptację swojego ciała i nie jest to łatwe. Przez lata umięśnione ciało, a teraz galaretka z cellulitem i wielkim brzuszkiem. Codziennie powtarzam sobie przed lustrem - Bądź dla siebie wyrozumiała i to trochę pomaga. Tylko ta świadomość, że to jeszcze nie koniec troszkę mnie przeraża" - napisała na swoim profilu na Instagramie, publikując kolejne zdjęcie w ciąży.