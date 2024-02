Co za wiadomość. Polska medalistka igrzysk ogłasza szczęśliwa. "Od dwóch tygodni"

Malwina Kopron w przeszłości zdobywała medale na mistrzostwach świata, młodzieżowych mistrzostwach Europy i Uniwersjadzie. Jednak najbardziej zapamięta starty na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Wspólnie z utytułowaną reprezentantką Polski Anitą Włodarczyk stanęły na podium w Japonii. Dla 38-latki było to trzecie złoto w karierze, natomiast Kopron sięgnęła po swój pierwszy brąz w tych rozgrywkach. Ubiegły rok nie był jednak szczęśliwy dla naszej gwiazdy. Zawodniczka zmagała się z kontuzją.

"Jest źle z moim zdrowiem. Mam zapalenie stawu biodrowo-krzyżowego i kaletki biodrowej. Przez to mam wyłączony prawy pośladek. Mam bardzo duży problem z aktywacją. Najgorzej jest przy rzucaniu, ale też przy spaniu. Bardzo mnie to ogranicza. Próbuję złapać napięcie po prawej stronie, ale przez to, że noga nie pracuje tak, jak powinna, jest bardzo ciężko. Mam naprawdę duży problem, bo im niżej schodzę na nogach, tym bardziej boli. A powinnam kręcić nisko, bo rzuca się właśnie z niskich nóg. Tak naprawdę powinnam odpocząć, ale nie ma kiedy" - wyznała sportsmenka, a jej wypowiedź odnotował Tomasz Kalemba z Interii Sport.